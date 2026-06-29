Rany przewlekłe i trudno dostępne

Leczenie trudno dostępnych i przewlekłych ran pozostaje wyzwaniem dla medycyny, ponieważ obecne materiały często wymagają zabiegu chirurgicznego, są mało elastyczne i ograniczają wzrost komórek. Nowy hydrożel to zmienia.

Testy wykazały, że można go wstrzykiwać nawet jednymi z najcieńszych dostępnych igieł, więc proces nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Po podaniu materiał odzyskuje strukturę żelu, dopasowując się do tkanki - a do tego wspiera wzrost komórek i nie jest toksyczny.

Białka jedwabiu i ceniona od wieków roślina

Innowacyjny hydrożel powstał na bazie wody, jest wykonany z połączenia fibroiny - białka jedwabiu, oraz pueraryny - związku pochodzenia roślinnego. Białko, uzyskiwane z kokonów jedwabnika, jest dobrze przyswajane przez organizm. Puerarynę otrzymano z korzenia kudzu, czyli opornika łatkowatego. Ten bioaktywny związek ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. W medycynie azjatyckiej kudzu jest znany i ceniony od wieków, wykorzystuje się go m.in. w leczeniu chorób układu krążenia.

Połączenie tych substancji tworzy specyficzny materiał, jego struktura może być dostosowywana poprzez zmianę zawartości pueraryny. Im jej więcej, tym hydrożel staje się bardziej stabilny i wytrzymały, zachowując jednocześnie właściwości biologiczne jedwabiu.

Innowacyjny wstrzykiwalny hydrożel wykazał wysoką skuteczność w szybkim zasklepianiu ran. ACS Omega 2026 , 11 , 20 , 30100–30115Kliknij, aby skopiować cytat https://doi.org/10.1021/acsomega.6c02412 materiał zewnętrzny

Jest sukces. Rany zasklepione w ok. 72 godziny

Naukowcy z Instytutu Innowacji Biomedycznych Terasaki przeprowadzili testy nowego hydrożelu w warunkach laboratoryjnych, z wykorzystaniem ludzkich komórek skóry. Wyniki sugerują, że materiał może znacząco poprawić gojenie się problematycznych ran.

We wszystkich próbach z różnymi dawkami pueraryny (od 1 do 5 proc.) notowano pełne zamknięcie rany w ciągu ok. 72 godzin. Przy najwyższym stężeniu pueraryny już w pierwszej dobie obserwowano zamknięcia się rany w ok. 60 proc.

Może to w przyszłości ograniczyć potrzebę zabiegów chirurgicznych i przyspieszyć leczenie pacjentów - nawet w przypadku ran przewlekłych i w trudno dostępnych miejscach.

- Wstrzykiwalne biomateriały, które można podawać za pomocą małej igły, a jednocześnie wspierać naprawę tkanek, mają potencjał, aby zmniejszyć obciążenie pacjentów inwazyjnymi zabiegami - powiedziała dr Menekse Ermis Sen z Instytutu Innowacji Biomedycznych Terasaki.

Testy nowoczesnego hydrożelu. Co dalej?

Testy wykazały tym samym, że nowy hydrożel z jedwabiu i kudzu to obiecujący materiał do leczenia ran: jest bezpieczny, łatwy do podania i bardzo skuteczny w testach.

Jednak mimo bardzo dobrych wyników wstępnych, badania są na etapie laboratoryjnym. Następne w kolejności będzie sprawdzenie zdolności nowego specyfiku na organizmach żywych.

- Ta praca przybliża nas o krok do tego celu - powiedziała dr Menekse Ermis Sen z Instytutu Innowacji Biomedycznych Terasaki.

Badanie opublikowano w czasopiśmie "ACS Omega".



