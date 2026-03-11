"Udar oka" po zastrzykach odchudzających. Analizują miliony zgłoszeń

Karolina Majchrzak

Popularny lek wspomagający odchudzanie Wegovy może wiązać się z wyższym ryzykiem nagłej utraty wzroku niż inne preparaty oparte na tej samej substancji czynnej. Takie wnioski płyną z nowej analizy opublikowanej w czasopiśmie British Journal of Ophthalmology, która opiera się na danych z systemu zgłaszania działań niepożądanych amerykańskiego regulatora leków.

Opakowania leku odchudzającego Wegovy
Firma farmaceutyczna Novo Nordisk przebiła pod względem wartości rynkowej koncern LVMH, producenta dóbr luksusowychSteffen Trumpf /DPA/dpa Picture-AllianceAFP

Badacze przeanalizowali miliony raportów przekazanych do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) i odkryli, że przypadki nagłej utraty wzroku częściej pojawiały się u osób stosujących Wegovy, niż u pacjentów przyjmujących inne leki zawierające semaglutyd, jak Ozempic czy Rybelsus.

Rzadkie, ale poważne powikłanie

Chodzi o schorzenie znane jako nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), czyli nagłą i zazwyczaj bezbolesną utratę wzroku w jednym oku wywołaną niedokrwieniem tarczy nerwu wzrokowego. Jest to rodzaj "udaru" nerwu wzrokowego, który najczęściej dotyka osoby po 50. roku życia i jest powiązany z chorobami naczyniowymi.

I choć powikłanie to jest bardzo rzadkie, bo według szacunków może dotyczyć około jednej osoby na 10 tys. stosujących semaglutyd, badanie sugeruje, że jego ryzyko może być zależne od dawki leku. W analizie uwzględniono zgłoszenia dotyczące semaglutydu z okresu od grudnia 2017 do grudnia 2024 roku, których było łącznie 31,7 tys.

Najsilniejszy związek - Wegovy

W bazie danych znalazło się ponad 20 tys. zgłoszeń dotyczących Ozempicu oraz ponad 3 tys. przypadków związanych z Wegovy. Ale mimo że Ozempic był na rynku dłużej i zgłoszeń było więcej, analiza wykazała silniejszy sygnał statystyczny w przypadku Wegovy. 

Według autorów badania prawdopodobieństwo wystąpienia niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego było niemal pięciokrotnie wyższe u osób stosujących Wegovy niż u pacjentów przyjmujących Ozempic (i trzykrotnie wyższe u mężczyzn niż kobiet).

Eksperci sugerują, że różnice mogą wynikać z faktu, że Wegovy stosowany jest w wyższych dawkach w leczeniu otyłości, podczas gdy Ozempic i Rybelsus są zwykle podawane w niższych dawkach w terapii cukrzycy typu 2. Co ciekawe, wszystkie trzy preparaty produkowane są przez tę samą firmę Novo Nordisk i zawierają tę samą substancję czynną - różnią się jedynie dawką oraz sposobem podania.

Wegovy i Ozempic są lekami w formie zastrzyków podawanych raz w tygodniu, natomiast Rybelsus jest tabletką przyjmowaną doustnie. Autorzy badania zwracają uwagę, że wolniejsze wchłanianie leku w formie tabletek może tłumaczyć, dlaczego w analizowanych danych nie wykryto zwiększonego ryzyka.

    Potrzebne dalsze badania

    Autorzy podkreślają, że wyniki wskazują jedynie na możliwy sygnał bezpieczeństwa i wymagają dalszych badań. Dane pochodzą bowiem z systemu zgłaszania działań niepożądanych, który nie pozwala jednoznacznie potwierdzić związku przyczynowo-skutkowego.

    Producent leków podkreśla z kolei, że bezpieczeństwo pacjentów pozostaje priorytetem, a wszystkie zgłoszenia są dokładnie analizowane we współpracy z regulatorami na całym świecie.

    Jednocześnie w Unii Europejskiej zaktualizowano już ulotki dla pacjentów dotyczące tych leków, aby uwzględnić informacje o ryzyku NAION. Według producenta dostępne dane nie wskazują jednak jednoznacznie na bezpośredni związek między semaglutydem a tym schorzeniem, a bilans korzyści i ryzyka pozostaje korzystny.

