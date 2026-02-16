Jak wynika z badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie Nature Biomedical Engineering, to pierwsze na świecie rozwiązanie tego typu, które może całkowicie odmienić sposób pracy radiologów. System testowano przez rok na ponad 30 tysiącach badań MRI, obejmujących 50 różnych schorzeń neurologicznych.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na badania MRI, nasz model może odciążyć lekarzy, zapewniając błyskawiczne i precyzyjne diagnozy

AI, która reaguje szybciej niż lekarz

Prima okazała się nie tylko dokładniejsza od innych zaawansowanych algorytmów, lecz także potrafiła automatycznie wskazać przypadki wymagające natychmiastowej reakcji, np. w udarach mózgu lub krwotokach. W takich sytuacjach system natychmiast powiadamia odpowiedniego specjalistę, neurologa lub neurochirurga. Jak podkreśla współautorka badań, Yiwei Lyu, kluczowa jest tu nie tylko skuteczność, ale i czas: "Każda minuta opóźnienia może decydować o zdrowiu pacjenta. Prima skraca ten czas do minimum, nie tracąc przy tym dokładności diagnozy".

Rozwiń

Rewolucja w obrazowaniu medycznym

Prima to tzw. model językowo-wizualny (VLM), system zdolny do jednoczesnego przetwarzania obrazów, tekstu i danych klinicznych w czasie rzeczywistym. Zamiast koncentrować się na jednym zadaniu jak wcześniejsze algorytmy (np. wykrywanie zmian nowotworowych), Prima została wytrenowana na ogromnym zbiorze ponad 200 tysięcy badań MRI i 5,6 miliona sekwencji obrazów. Uwzględniono również historię medyczną pacjentów oraz powody, dla których zlecane były badania.

Prima działa jak doświadczony radiolog - łączy dane z obrazów z kontekstem klinicznym, tworząc pełny obraz stanu zdrowia

ChatGPT dla medycyny

Jak podkreślają badacze, to również odpowiedź na globalny kryzys radiologii, bo każdego roku wykonuje się miliony rezonansów magnetycznych, a liczba badań rośnie szybciej niż liczba specjalistów. Skutkiem są niedobory kadrowe i opóźnienia w diagnozach, co Prima może zmienić.

Dr Hollon porównuje swoje dzieło do "ChatGPT dla obrazowania medycznego" - inteligentnego asystenta, który w przyszłości może pomóc także w analizie mammografii, zdjęć rentgenowskich czy badań ultrasonograficznych: "AI nie zastąpi lekarza, ale może być jego współpilotem. Prima to dowód, że połączenie nauki, medycyny i technologii może naprawdę uratować życie".

Nowa technologia jest jeszcze w fazie testów, ale eksperci nie mają wątpliwości - jeśli system sprawdzi się w praktyce klinicznej, może stać się jednym z najważniejszych przełomów w historii diagnostyki medycznej.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press