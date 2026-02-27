Wegetarianie rzadziej chorują na raka. Szczególnie te pięć rodzajów

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Nowe międzynarodowe badanie obejmujące dane 1,8 mln osób potwierdza, że dieta wegetariańska może istotnie zmniejszać ryzyko zachorowania na kilka z najgroźniejszych nowotworów. Jednocześnie ujawniono także ryzyko związane z niedoborami żywieniowymi.

Rezygnują z mięsa i cieszą się zdrowiem. Dietetyk: spada ryzyko raka i otyłości
Rezygnują z mięsa i cieszą się zdrowiem. Muszą jednak uważać na kilka kwestii123RF/PICSEL

Zespół naukowców z University of Oxford, pod kierunkiem dr Aurory Pérez-Cornago, przeanalizował dane dotyczące ponad 1,8 miliona dorosłych z różnych krajów, obserwowanych przez średnio 16 lat. Badanie zostało sfinansowane przez World Cancer Research Fund i obejmowało 17 typów nowotworów, w tym układu pokarmowego, płuc, narządów rozrodczych, moczowego oraz krwi.

Wyniki są jednoznaczne - wegetarianie mieli o 21 proc. niższe ryzyko raka trzustki, o 12 proc. niższe ryzyko raka prostaty i o 9 proc. niższe ryzyko raka piersi w porównaniu z osobami jedzącymi mięso. Jeszcze bardziej wyraźne różnice odnotowano w przypadku raka nerek (−28%) i szpiczaka mnogiego (−31%). Łącznie te nowotwory odpowiadają za znaczną część zgonów onkologicznych w krajach zachodnich.

To bardzo dobra wiadomość dla osób, które przestrzegają diety roślinnej. Nasze wyniki pokazują, że wiąże się ona z mniejszym ryzykiem wystąpienia pięciu typów raka, w tym kilku bardzo powszechnych
podkreśliła dr Pérez-Cornago.

Dieta roślinna nie jest wolna od ryzyka

Badanie wykazało jednak, że wegetarianie i weganie nie są całkowicie chronieni. Osoby unikające mięsa miały prawie dwukrotnie wyższe ryzyko raka przełyku typu płaskonabłonkowego, co może wynikać z niedoboru witamin z grupy B i cynku.

Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące wegan, bo w tej grupie ryzyko raka jelita grubego było o 40 proc. wyższe niż u osób jedzących mięso. Naukowcy wiążą to z niskim spożyciem wapnia (średnio 590 mg dziennie, przy zalecanych 700 mg) i innymi niedoborami.

Zobacz również:

Na świecie przeprowadzono już ponad 100 transplantacji macicy (zdj. poglądowe)
Medycyna

Duży przełom w medycynie. Urodziła zdrowe dziecko po przeszczepie macicy

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

    Winne jest mięso czy jego brak?

    Badacze zastrzegają, że nadal nie wiadomo, czy niższe ryzyko wynika z ograniczenia mięsa, czy z korzystnych składników diety roślinnej, jak błonnik, przeciwutleniacze i fitozwiązki. Jak przyznał prof. Tim Key, współautor badania i epidemiolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego: "Naszym zdaniem to raczej mięso jest czynnikiem ryzyka, ale nie mamy jeszcze bezpośrednich dowodów".

    Niezwiązany z projektem prof. Jules Griffin z University of Aberdeen, cytowany przez The Guardian, zwraca uwagę, że kluczem do sukcesu może być dieta… leżąca gdzieś pośrodku. "Wyniki są imponujące, ale brakuje porównania z osobami stosującymi dietę z umiarkowanym spożyciem mięsa i ryb. To prawdopodobnie najlepszy model żywienia chroniący przed nowotworami związanymi z dietą" - zaznaczył.

    Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię© 2026 Associated Press

    Najnowsze