Według najnowszych danych odnotowano co najmniej 88 zgonów oraz ponad 300 podejrzanych przypadków zakażenia. Szczególne zaniepokojenie wzbudziło potwierdzenie infekcji w mieście Goma - jednym z największych ośrodków we wschodniej części kraju, co znacząco zwiększa ryzyko dalszej transmisji.

Groźny i słabo poznany szczep

Obecne ognisko epidemii wywołane jest przez szczep Bundibugyo - rzadziej spotykaną odmianę wirusa Ebola, która dotychczas odpowiadała za jedynie dwa udokumentowane wybuchy choroby. Charakteryzuje się ona śmiertelnością sięgającą około 30-50 proc., a dodatkowym problemem jest brak zatwierdzonych szczepionek i terapii celowanych.

To właśnie ograniczona dostępność narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych jest jednym z największych wyzwań. W początkowej fazie epidemii testy nie wykrywały wirusa, co opóźniło identyfikację ogniska i pozwoliło na jego niekontrolowane rozprzestrzenianie się przez kilka tygodni.

Sytuację dodatkowo komplikują warunki lokalne. Region objęty epidemią zmaga się z niestabilnością polityczną i działaniami zbrojnymi, co utrudnia dostęp do opieki medycznej, transport sprzętu oraz prowadzenie skutecznego nadzoru epidemiologicznego.

Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Ebola pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych, powodując ciężką gorączkę krwotoczną, niewydolność narządów i często śmierć. Wirus przenosi się poprzez kontakt z płynami ustrojowymi zakażonej osoby, a okres inkubacji może wynosić do 21 dni.

W przypadku szczepu Bundibugyo leczenie ogranicza się do intensywnej terapii wspomagającej obejmującej nawodnienie, kontrolę objawów oraz leczenie powikłań. Wczesna interwencja znacząco zwiększa szanse przeżycia, jednak wymaga sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia.

Co to oznacza dla Europy?

A co to oznacza dla Europy i tym samym Polski? Czy powinniśmy się obawiać epidemii na skalę COVID-19? Jak czytamy na profilu Europejskiego Stowarzyszenia Epidemiologii i Higieny, sytuacja epidemiologiczna w Kongo i Ugandzie jest traktowana przez światowe instytucje zdrowia publicznego bardzo poważnie, ale "na dziś nie ma podstaw, by zakładać scenariusz globalnej pandemii porównywalnej z Covid-19".

Zdaniem stowarzyszenia stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym nie oznacza "światowej katastrofy", bo WHO używa tego mechanizmu także po to, aby uruchomić finansowanie, przyspieszyć koordynację międzynarodową, zwiększyć monitoring i kontrolę graniczną czy zmobilizować laboratoria i personel medyczny.

Zapytany o komentarz Główny Inspektorat Sanitarny odsyła nas do oficjalnego komunikatu GIS w tej sprawie, z którego dowiadujemy się, że WHO ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego związane z ogniskiem BVD jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym.

© 2026 Associated Press