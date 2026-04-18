Witamina D ma swoją ciemną stronę. Dlaczego jej nadmiar szkodzi?

W skrócie Nadmiar witaminy D może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, takich jak hipercalcemia, kamica nerkowa i zaburzenia funkcjonowania organizmu, szczególnie u dzieci i osób starszych.

Zalecane dawki spożycia witaminy D różnią się w zależności od wieku i stanu zdrowia, a suplementacja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz konsultowana z lekarzem.

Synteza witaminy D przez skórę zależy od ekspozycji na słońce, wieku, pigmentacji skóry, masy ciała, diety i stanu zdrowia, a jej nadmierna suplementacja może być niebezpieczna.

Witaminy niezbędne dla zdrowia. "Więcej" nie znaczy "lepiej"

Wraz ze wzrostem popularności suplementowania witaminy D3 (cholekalcyferolu, najlepiej przyswajalnej formy witaminy D) ważne staje się budowanie świadomości wśród pacjentów i lekarzy na temat właściwego dawkowania oraz potencjalnych skutków ubocznych, które w skrajnych przypadkach mogą zagrażać życiu. Podobnie jak w przypadku innych substancji potrzebnych człowiekowi do zdrowego funkcjonowania, "więcej" niekoniecznie znaczy "lepiej".

"Witamina" jest nazwą wprowadzoną przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1913 r. Pochodzi ono z łacińskich słów vita (życie) i amina (związek azotowy). Początkowo dotyczyła ona jedynie witaminy B1, a następnie rozszerzono ją na inne związki o podobnym działaniu, niekoniecznie będące aminami. W większości ich wspólnymi mianownikami są egzogenność (pochodzenie zewnętrzne - organizm nie potrafi ich wytworzyć sam, choć nie dotyczy to witaminy D), charakter regulacyjny (nie są składnikami budulcowymi, lecz działają niczym smar w maszynie), niskie dawki optymalne (mierzone w miligramach lub mikrogramach) oraz pochodzenie organiczne (w przeciwieństwie do minerałów).

Niedobór witamin prowadzi do awitaminozy, natomiast stan głębokiego deficytu nazywany jest hipowitaminozą. Z kolei nadmiar witaminy to hiperwitaminoza. Oba te skrajne bieguny nie są korzystne. Dotyczy to także witaminy D wraz z jej najbardziej przyswajalną formą - D3.

Nadmiar witaminy D w organizmie. Czym grozi hiperwitaminoza?

Nadmiar witaminy D (hiperwitaminoza) może działać toksycznie poprzez drastyczne zwiększenie wchłaniania wapnia, co prowadzi do hipercalcemii. Stan ten skutkuje powstawaniem niebezpiecznych osadów wapniowych w tętnicach i tkankach miękkich. Nadmiar wapnia w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej, zaburza metabolizm kości i wywołuje szereg uciążliwych objawów, takich jak wymioty, nudności, zaparcia, przewlekłe zmęczenie, osłabienie mięśni czy ból kości. Większość pacjentów wraca do zdrowia po odstawieniu suplementów i podaniu płynów dożylnych, jednak nieleczona toksyczność może doprowadzić do niewydolności nerek wymagającej hemodializy, a nawet do zagrażających życiu krwawień z jelit.

Szczególne obawy budzi wpływ wysokich dawek witaminy D na osoby starsze. Niektóre badania sugerują, że wysoki poziom witaminy D we krwi może paradoksalnie zwiększać ryzyko upadków i urazów. Metaanaliza kilkudziesięciu badań klinicznych z 2018 roku wykazała mieszane rezultaty, jednak w jednym z przypadków podanie rocznej dawki 500000 IU skutkowało częstszymi upadkami i kontuzjami u pacjentów.

Eksperci zwracają też uwagę na zjawisko nadmiernego optymizmu i bezkrytycznego podejścia do suplementacji, podsycane przez popularne publikacje wychwalające zalety ekstremalnie wysokich dawek. Zalecana dzienna dawka witaminy D wynosi 1000-2000 IU (25-50 μg) dziennie dla osób dorosłych (19-65 lat) w okresie od października do kwietnia.

Witamina D dla dzieci. Najmłodsi narażeni m.in. na zatrucia

A co z najmłodszymi? Problem z nadmiarem witaminy D dotyczy też dzieci i młodzieży, co potwierdzają incydenty medyczne z Europy i USA. W Danii w 2016 roku wycofano suplement, który zawierał 75-krotność zalecanej dawki, co doprowadziło do zatrucia u około 20 dzieci. Statystyki z amerykańskich ośrodków zatruć pokazują zaś jeszcze szerszą skalę problemu: między 2005 a 2011 rokiem liczba zgłoszeń dotyczących ekspozycji na toksyczne dawki witaminy D wzrosła o 1600 proc., a mediana wieku poszkodowanych wynosiła zaledwie 10 lat.

W przypadku najmłodszych grup wiekowych wytyczne dotyczące suplementacji witaminy D są jasno określone i zmieniają się wraz z rozwojem dziecka. Noworodki do 6. miesiąca życia powinny przyjmować 400 IU dziennie już od pierwszych dni po urodzeniu, natomiast u niemowląt między 6. a 12. miesiącem dawka wzrasta do 400-600 IU. Dla dzieci w wieku od 1 roku do 10 lat zaleca się podawanie 600-1000 IU na dobę, przy czym w okresie letnim można z tego zrezygnować, o ile dziecko spędza odpowiednią ilość czasu na słońcu. Z kolei młodzież w wieku 11-18 lat, ze względu na intensywny wzrost i rozwój układu kostnego, wymaga codziennej dawki na poziomie od 1000-2000 IU. Dobór dawki dla dziecka należy indywidualnie skonsultować z lekarzem pediatrą.

Zagrożenia i większe zapotrzebowanie u osób starszych

Błędy w dawkowaniu witaminy D mogą być niebezpieczne także dla osób starszych. Znana jest historia 80-letniego mężczyzny, który trafił na oddział ratunkowy z objawami dezorientacji, bełkotliwą mową i znaczną utratą wagi. Okazało się, że pacjent przez pomyłkę przyjmował codziennie dawkę przeznaczoną do stosowania raz w tygodniu, co doprowadziło do ciężkiej hipercalcemii i zaburzeń neurologicznych. Jego stan poprawił się dopiero po intensywnym nawodnieniu i zaprzestaniu suplementacji.

Osobom powyżej 65 roku zaleca się przyjmowanie 1000-2000 IU witaminy D przez cały rok. Z kolei seniorzy w wieku powyżej 75 lat powinny przyjmować dawkę nawet 2000-4000 IU (50-100 μg) dziennie ze względu na osłabioną syntezę skórną.

Eksperci z Harvard Medical School wyjaśniają, że dla większości osób wystarczająca dawka dzienna wynosi od 600-800 IU. Bez wyraźnego zalecenia lekarskiego nie powinno się przekraczać górnej granicy bezpieczeństwa ustalonej na 4000 IU dziennie. Lekarze sugerują, aby w przypadku stwierdzonego niedoboru w pierwszej kolejności sięgać po żywność wzbogaconą w witaminę D, która niesie znacznie mniejsze ryzyko przedawkowania niż skoncentrowane preparaty. Przed rozpoczęciem lub zakończeniem jakiejkolwiek suplementacji niezbędna jest konsultacja ze specjalistą.

Synteza skórna witaminy D na słońcu i inne czynniki

Aby organizm mógł samodzielnie wyprodukować odpowiednią ilość witaminy D, w polskich warunkach zwykle wystarcza ekspozycja na słońce trwająca 15-30 minut dziennie, najlepiej w godzinach 10-15. Minimum 18% powierzchni ciała powinno być odkryte i nie powinno się wtedy stosować kremów z filtrem UV (np. SPF 30 czy 50), które niemal całkowicie blokują syntezę skórną witaminy D. Nasłonecznianie się nie zawsze jednak przyniesie spodziewane rezultaty i potrzebna może być suplementacja tabletkami lub kroplami. Od czego to zależy?

Na poziom witaminy D w organizmie wpływa wiele czynników, zaczynając od miejsca zamieszkania. Osoby żyjące na północ od 37. równoleżnika (m.in. w Polsce) są narażone na niedobory ze względu na znacznie słabszą ekspozycję na słońce w miesiącach zimowych. Istotną rolę odgrywa również wiek, ponieważ zdolność skóry do produkcji tej substancji drastycznie spada - u osób powyżej 65. roku życia proces ten jest nawet o 75 proc. mniej wydajny niż u dwudziestolatków.

Na stężenie witaminy we krwi wpływa też pigmentacja skóry, przez co osoby o ciemniejszej karnacji statystycznie wykazują niższe jej poziomy, a także masa ciała, bowiem przy wskaźniku BMI powyżej 30 witamina D jest magazynowana w tkance tłuszczowej, co ogranicza jej dostępność dla organizmu.

Codzienna dieta ma równie duże znaczenie, ponieważ witamina D występuje naturalnie w niewielu produktach - głównie w rybach - przez co kluczowe stają się produkty wzbogacane, takie jak mleko krowie i roślinne, płatki śniadaniowe czy soki. Ostatnim kluczowym elementem jest stan zdrowia. Schorzenia takie jak choroby wątroby, mukowiscydoza czy nieswoiste zapalenia jelit mogą skutecznie utrudniać prawidłowe wchłanianie tej witaminy.

Mimo że substancja ta jest potrzebna dla zdrowia, jej wartość bywa czasem przeszacowywana. Jak donoszą eksperci z Harvardu, dwa randomizowane badania kliniczne z 2025 roku wykazały brak wpływu suplementacji witaminy D na procesy myślowe i pamięć, a także na demencję. Jak jednak wynika z cytowanych przez nas wcześniej w GeekWeeku badań, o te aspekty można zadbać, pijąc codziennie kawę z kofeiną lub herbatę w optymalnych ilościach.

