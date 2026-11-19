Szczątki w beczce. Badania DNA pomogły odkryć tożsamość denata

W maju 2022 roku w jeziorze Mead w stanie Nevada w USA przypadkowe osoby odnalazły dużą, zniszczoną beczkę, którą odsłonił gwałtowny spadek poziomu wody wywołany wieloletnią suszą. W beczce znajdowały się szczątki nieznanego człowieka.

Jak wykazała sekcja, był to mężczyzna, który w chwili śmierci miał ok. 50-60 lat. Padł on ofiarą zabójstwa, które miało miejsce kilkadziesiąt lat przed odnalezieniem zwłok, najprawdopodobniej w latach 80. XX wieku. Jako przyczynę śmierci podano strzał w głowę. Wykonano rekonstrukcję twarzy zmarłego.

Nie udało się jednak ustalić jego tożsamości. Biuro koronera hrabstwa Clark zwróciło się do Uniwersytetu Stanowego Oklahomy o pomoc w tej sprawie w 2024 roku.

Nad rozwikłaniem zagadki pracował Wydział Nauk Kryminalistycznych Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Stanowego Oklahomy. Teraz ogłoszono przełom.

Sprawa zabójstwa sprzed lat. To Edward "Buddy" Jackson

Kluczem do identyfikacji tożsamości zmarłego okazało się dochodzenie genetyczno-genealogiczne.

Zespół pobrał DNA z próbki kości zmarłego i umieścił wyniki w swojej bazie danych. Dzięki współpracy ze śledczymi z Nevady udało się doprowadzić do odnalezienia potencjalnego członka rodziny denata.

Od prawdopodobnego krewnego pobrano próbkę materiału i dalsze badania wykazały wysoką zgodność z DNA ofiary. Dzięki temu badacze ustalili, że to ciało Edwarda "Buddy'ego" Jacksona, z którym rodzina miała ostatni kontakt na początku lat 80. XX wieku.

- Jest coś znaczącego w byciu częścią procesu, który po tylu latach przywraca komuś jego nazwisko, a jednocześnie dostarcza odpowiedzi rodzinom i śledczym - przekazali badacze w komunikacie, otwiera się w nowym oknie uczelni.

Nagłe zniknięcie, odkrycia w aktach i plotki o mafii

Edward "Buddy" Jackson pochodził z Arkansas, a w przeszłości mieszkał m.in. w Kalifornii oraz w Utah. Według ustaleń śledczych rodzina nigdy nie zgłosiła jego zaginięcia, ponieważ miał często znikać i podróżować po kraju.

Według NBC News w aktach z Utah, które są datowane na początek lat 80. XX wieku, widnieją wzmianki o zarzutach w stosunku do Jacksona. Dotyczą one podpalenia oraz zmowy w celu popełnienia oszustwa.

Jezioro Mead znajduje się w bliskiej okolicy Las Vegas. Ze względu na historię Las Vegas i sposób ukrycia ciała w beczce pojawiały się spekulacje o udziale zorganizowanej przestępczości.

CBS News zaznacza, że policja podkreśla jednak, iż na tym etapie nie ma dowodów potwierdzających wątek mafijny (choć go nie wyklucza). Morderstwo pozostaje niewyjaśnione, a śledztwo wydziału zabójstw trwa.