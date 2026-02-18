Według nowego badania opublikowanego w Journal of the Royal Society Interface, transmisja wirusa jest możliwa już przy temperaturze 13-14°C, czyli o 2,5 stopnia niższej, niż dotąd sądzono dotąd. To oznacza, że w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Grecji infekcje mogą występować przez ponad pół roku, a w Belgii, Niemczech czy Szwajcarii nawet przez pięć miesięcy.

Tempo ocieplenia w Europie jest mniej więcej dwukrotnie wyższe niż średnia światowa, a nowy, niższy próg temperatury dla rozwoju wirusa to powód do niepokoju. Rozprzestrzenienie się choroby na północ to tylko kwestia czasu

To już nie są choroby tropikalne

Chikungunya, po raz pierwszy wykryta w 1952 roku w Tanzanii, wywołuje silne, długotrwałe bóle stawów i gorączkę, a u dzieci i osób starszych może prowadzić do śmierci. Do niedawna występowała głównie w strefie tropikalnej, jednak w 2025 roku we Francji i Włoszech doszło do setek zakażeń. Głównym wektorem zakażeń jest komar tygrysi (Aedes albopictus), który szybko przystosowuje się do coraz chłodniejszych warunków.

Gatunek został już zauważony w Wielkiej Brytanii i choć jeszcze nie odnotowano tam lokalnych zakażeń, w pierwszej połowie 2025 roku potwierdzono rekordowe 73 przypadki u osób wracających z tropików, niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Eksperci apelują, by nie dopuścić do jego zadomowienia, ponieważ to inwazyjny gatunek, który może przenosić nie tylko chikungunyę, ale także dengę i wirus Zika.

Dwadzieścia lat temu pomysł, że w Europie wystąpią chikungunya i denga, wydawałby się absurdalny. Teraz to rzeczywistość, efekt inwazyjnych komarów i zmian klimatu

Chikungunya - objawy choroby

Chikungunya daje objawy przypominające gorączkę denga czy zakażenie wirusem Zika, tj. gorączkę, wysypkę i wyjątkowo silne bóle stawów - oznacza to trudności diagnostyczne, które mogą prowadzić do opóźnień w leczeniu i izolacji przypadków.

I choć śmiertelność wśród chorych oceniana jest na mniej niż 1 proc., eksperci z brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) nie bez przyczyny umieścili wirusa na ubiegłorocznej liście 24 najgroźniejszych chorób zakaźnych, które mogą stanowić przyszłe zagrożenie dla zdrowia publicznego, pośród takich zagrożeń, jak Ebola, ptasia grypa czy dżuma.

Gdy zaczynamy liczyć miliony przypadków, ten jeden procent oznacza tysiące zgonów (...) Wydajemy wczesne ostrzeżenie, by kraje mogły się przygotować, wzmocnić systemy wykrywania i uniknąć bardzo dużych epidemii

