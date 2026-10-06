Spis treści: Czym jest dżuma płucna i jaka bakteria ją wywołuje? Objawy dżumy płucnej Jak dochodzi do zakażenia dżumą płucną? Czy dżuma płucna jest uleczalna?

Czym jest dżuma płucna i jaka bakteria ją wywołuje?

Dżuma płucna jest ostrym zakażeniem płuc wywołanym przez Gram-ujemną bakterię Yersinia pestis. Pierwotna postać choroby rozwija się po wdychaniu cząstek zawierających bakterie. Płuca mogą zostać zajęte również później, gdy infekcja rozpoczęta po ukąszeniu pchły lub kontakcie z chorym zwierzęciem rozprzestrzeni się wraz z krwią.

W środowisku bakteria dżumy utrzymuje się w populacjach dzikich gryzoni, m.in. szczurów, susłów, świstaków i piesków preriowych. Między zwierzętami przenoszą ją przede wszystkim pchły. Szczury odgrywają szczególną rolę, ponieważ żyją blisko ludzi i mogą sprowadzać zakażone pasożyty w pobliże domów, gospodarstw oraz magazynów żywności. Człowiek jest przypadkowym ogniwem tego naturalnego obiegu bakterii.

Według WHO w latach 2019-2025 najwięcej zachorowań odnotowano w Demokratycznej Republice Konga i na Madagaskarze, jednak bakteria nadal występuje również w Azji, obu Amerykach oraz Rosji. Na terenie Federacji Rosyjskiej wyznaczono 11 naturalnych ognisk dżumy. W 2025 roku zakażone zwierzęta wykryto na Kaukazie, w Ałtaju i Tuwie, a z pobranych próbek wyizolowano 13 szczepów bakterii dżumy.

We wrześniu 2026 roku rosyjskie służby poinformowały ponadto o dużej aktywności ogniska rozciągającego się wzdłuż granicy z Mongolią. Bakteria wciąż krąży tam wśród zwierząt, choć od 2017 roku nie potwierdzono w Rosji zachorowania człowieka na dżumę.

Postać choroby zależy od miejsca, do którego dotrze Yersinia pestis i w którym zacznie się namnażać. Lekarze wyróżniają trzy główne odmiany:

dżuma dymienicza: bakterie przedostają się do układu limfatycznego. To najczęściej rozpoznawana postać choroby;

dżuma posocznicowa: bakterie namnażają się we krwi, a następnie rozprzestrzeniają po całym organizmie;

dżuma płucna: zakażenie obejmuje płuca. Może rozpocząć się po wdychaniu cząstek zawierających bakterie albo rozwinąć się jako powikłanie dżumy dymieniczej lub posocznicowej, gdy Yersinia pestis dociera do płuc wraz z krwią.

Spośród trzech postaci choroby dżuma płucna rozwija się najszybciej. Jest też jedyną odmianą dżumy, która może przechodzić bezpośrednio z człowieka na człowieka poprzez wydzielinę z dróg oddechowych.

Objawy dżumy płucnej

Objawy dżumy płucnej zwykle pojawiają się nagle. Początkowo choroba może przypominać grypę, COVID-19 lub inną ostrą infekcję dróg oddechowych. Chory:

ma wysoką gorączkę i dreszcze ,

skarży się na ból głowy, mięśni oraz silne osłabienie ;

wraz z rozwojem choroby pojawiają się suchy kaszel , duszność i ból w klatce piersiowej ;

z czasem może odkrztuszać wodnistą, pienistą lub podbarwioną krwią wydzielinę.

Okres wylęgania pierwotnej dżumy płucnej jest wyjątkowo krótki. Pierwsze dolegliwości mogą wystąpić już po 24 godzinach, choć zwykle pojawiają się w ciągu 1 do 3 dni od zakażenia. Bez odpowiedniej terapii stan pacjenta może pogorszyć się w ciągu kilkunastu godzin. Za gwałtowny przebieg choroby odpowiada szybko narastające zapalenie płuc. Uszkodzone pęcherzyki płucne coraz słabiej przekazują tlen do krwi. Oddech chorego staje się szybszy i płytszy, mimo to organizm otrzymuje za mało tlenu. W ciężkich przypadkach następują spadek ciśnienia, sepsa, wstrząs oraz niewydolność kolejnych narządów.

O gwałtownym przebiegu dżumy płucnej świadczy przypadek młodego mężczyzny z Arizony. W lipcu 2025 roku trafił na oddział ratunkowy po dwóch dniach suchego kaszlu oraz bólu brzucha i klatki piersiowej. Nie miał gorączki ani powiększonych węzłów chłonnych, a lekarze początkowo podejrzewali hantawirozę lub bakteryjne zapalenie płuc. Mimo podania antybiotyków i wspomagania oddychania pacjent zmarł przed upływem 8 godzin od hospitalizacji. Późniejsze badania potwierdziły zakażenie bakterią dżumy.

Na początku października 2026 roku w Szelechowie pod Irkuckiem zmarła 28-letnia pracownica Irkuckiego Instytutu Przeciwdżumowego Syberii i Dalekiego Wschodu. Kobieta trafiła do szpitala 29 września z ciężkim zapaleniem płuc, wymagała podłączenia do respiratora, a 2 października zmarła.

Podejrzenia dotyczące dżumy płucnej opisały m.in. Reuters, Associated Press i "The BMJ", powołując się na lokalne doniesienia oraz pierwszą wypowiedź szefa Buriacji Aleksieja Cydenowa. Polityk wspomniał o przypadku dżumy, lecz później jego komunikat zmieniono. Rosyjski portal "Ludzie Bajkału" informował z kolei o możliwym rozbiciu próbówki zawierającej żywe bakterie, jednak tej wersji nie potwierdziły wyniki badań ani kontrola w instytucie.

Oficjalnie Rospotrebnadzor podał, że kobieta zmarła na zapalenie płuc o nieustalonej etiologii. Rozszerzone badania nie wykazały drobnoustrojów związanych z jej pracą, a komisja ds. bezpieczeństwa biologicznego nie znalazła dowodów na wypadek podczas pracy z niebezpiecznymi patogenami. Do 6 października 2026 roku dżuma płucna nie została więc potwierdzona jako przyczyna jej śmierci. Osoby mające kontakt ze zmarłą pozostawały pod nadzorem, ale nie odnotowano wśród nich objawów dżumy.

Jak dochodzi do zakażenia dżumą płucną?

Do zakażenia dżumą płucną dochodzi najczęściej podczas bliskiego kontaktu z chorym człowiekiem lub zwierzęciem. Kaszel uwalnia cząstki wydzieliny zawierające bakterie, które mogą dostać się do dróg oddechowych drugiej osoby. Nie unoszą się one jednak długo i zwykle opadają w niewielkiej odległości. Największe ryzyko ponoszą zatem domownicy, personel medyczny oraz osoby przebywające tuż obok kaszlącego pacjenta bez odpowiedniej ochrony twarzy.

Dżuma płucna może też rozwinąć się wtórnie, gdy bakterie obecne we krwi dotrą do płuc w przebiegu postaci dymieniczej lub posocznicowej.

Do zakażenia może również dojść poprzez zwierzęta domowe wychodzące na dwór bez nadzoru. Pies lub kot naraża się na kontakt z bakterią podczas polowania na gryzonie lub wskutek ukąszenia przez zakażoną pchłę. Jeśli rozwinie się u niego dżuma płucna, podczas kaszlu wydala bakterie wraz z wydzieliną dróg oddechowych. CDC opisało taki możliwy łańcuch zakażenia w raporcie z Arizony. Mężczyzna, który zmarł na dżumę płucną w lipcu 2025 roku, miał kilka dni wcześniej zawodowy kontakt z dwoma kotami cierpiącymi na chorobę układu oddechowego.

Badań zwierząt nie wykonano, więc tego źródła infekcji nie udało się potwierdzić. Przypadek zwrócił jednak uwagę na zagrożenie dotyczące weterynarzy, opiekunów oraz osób zajmujących się chorymi zwierzętami.

Czy dżuma płucna jest uleczalna?

Dżumę płucną można wyleczyć, jeśli antybiotyki zostaną podane odpowiednio wcześnie. Największe szanse na wyzdrowienie mają chorzy, u których leczenie rozpoczęto w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów. Lekarze nie czekają wówczas na ostateczne potwierdzenie zakażenia. Jeżeli stan pacjenta, możliwy kontakt z bakterią i sytuacja epidemiologiczna wskazują na dżumę, terapię rozpoczyna się od razu.

Podejrzenie dżumy potwierdza się w laboratorium, badając plwocinę, krew albo materiał pobrany z powiększonego węzła chłonnego. Specjaliści szukają w próbce bakterii Yersinia pestis, jej materiału genetycznego lub charakterystycznego antygenu F1. Ze względu na gwałtowny przebieg dżumy płucnej pobranie materiału nie powinno opóźniać podania antybiotyku

Czas ma tu ogromne znaczenie, ponieważ choroba może doprowadzić do śmierci już po 18-24 godzinach. Osobom, które miały bliski kontakt z zakażonym, również podaje się antybiotyk. Taka profilaktyka trwa zwykle siedem dni.

Antybiotyk zwalcza bakterie dżumy, lecz pacjent często potrzebuje także intensywnej opieki medycznej. Zapalenie płuc szybko ogranicza ilość tlenu docierającego do krwi i może zaburzyć pracę kolejnych narządów. W zależności od stanu chorego stosuje się tlenoterapię, płyny dożylne, leki podnoszące ciśnienie, a czasem również respirator.

Największym wyzwaniem jest oczywiście trafna diagnoza. Pierwsze dolegliwości przypominają grypę, COVID-19 lub zapalenie płuc, a zakażenie dżumą niestety rozwija się błyskawicznie. Współczesna medycyna dysponuje jednak skutecznymi antybiotykami, badaniami molekularnymi oraz procedurami, które pozwalają szybko odnaleźć osoby narażone na zakażenie.

Naukowcy szukają również sposobu, by zapobiegać dżumie płucnej jeszcze przed kontaktem z bakterią. W 2025 roku opisano eksperymentalną szczepionkę mRNA zamkniętą w nanocząsteczkach lipidowych, podobnie jak preparaty opracowane przeciw COVID-19. Szczepionka uczyła układ odpornościowy rozpoznawania dwóch ważnych białek Yersinia pestis, oznaczonych jako F1 i LcrV. W badaniach na myszach wywołała silną odpowiedź immunologiczną i chroniła przed kilkoma groźnymi szczepami bakterii. To obiecujący wynik, ale preparat nie przeszedł jeszcze badań klinicznych z udziałem ludzi.



