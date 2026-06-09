W badaniu uczestniczyło 30 amerykańskich weteranów sił specjalnych, u których wcześniej rozpoznano PTSD oraz inne zaburzenia, jak depresja i lęk. Terapia prowadzona była w kontrolowanych warunkach klinicznych w Meksyku, gdzie ibogaina nie podlega takim restrykcjom jak w wielu innych krajach.

Zakazana substancja leczy PTSD?

Uczestnicy otrzymywali dawki substancji dostosowane do masy ciała, a ich stan monitorowano przez cały czas trwania sesji, która mogła trwać nawet do 72 godzin. Doświadczenia pacjentów miały często charakter intensywnych, realistycznych wizji związanych z przeszłymi wydarzeniami.

Analiza wyników wykazała znaczącą redukcję objawów PTSD, depresji i lęku już po jednej sesji terapeutycznej. Co istotne, większą poprawę obserwowano u osób, które przeżywały bardziej intensywne doświadczenia psychodeliczne.

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Możliwe mechanizmy biologiczne

Mimo obiecujących rezultatów, naukowcy wciąż nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób ibogaina wywołuje efekt terapeutyczny. W przeciwieństwie do wielu innych psychodelików, jej działanie nie opiera się głównie na receptorach serotoninowych 5-HT2A.

Badania sugerują, że istotną rolę mogą odgrywać inne mechanizmy, w tym oddziaływanie na receptory opioidowe kappa oraz procesy związane z odbudową osłonek mielinowych włókien nerwowych. Może to oznaczać potencjalny wpływ na fizyczne uszkodzenia mózgu, obserwowane m.in. u osób po urazach lub długotrwałym uzależnieniu.

Dodatkowo metabolit ibogainy - noribogaina - może zwiększać poziom serotoniny w mózgu, co tłumaczy obserwowane efekty poprawy nastroju. Wskazuje się również na wzrost poziomu neurotrofin, które wspierają neuroplastyczność i regenerację układu nerwowego.

Znane zastosowania i ograniczenia

Zainteresowanie ibogainą jako środkiem terapeutycznym sięga lat 60., kiedy zaobserwowano jej wpływ na łagodzenie objawów odstawienia u osób uzależnionych od opioidów. Do dziś badania sugerują jej potencjał w leczeniu uzależnień, choć substancja pozostaje kontrowersyjna.

Ibogaina jest zakazana w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, ze względu na ryzyko działań niepożądanych, w tym powikłań kardiologicznych, co ogranicza możliwości prowadzenia szeroko zakrojonych badań klinicznych.

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