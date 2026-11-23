Naukowcy odkryli, jak gronkowiec złocisty broni się przed antybiotykami

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest powszechnie występującą bakterią, która w niekorzystnych warunkach może stanowić punkt wyjścia dla zakażenia. Część szczepów wykształciła ponadto oporność na wiele standardowych antybiotyków, co utrudnia leczenie.

Badacze z fińskiego Uniwersytetu w Jyväskylä zidentyfikowali nieznany do tej pory sposób, w jaki gronkowiec złocisty broni się przed antybiotykoterapią. Odpowiada za to enzym o nazwie LytU.

Zaskakujące działanie enzymu i potencjalny kierunek dalszych badań

Według badaczy enzym LytU modyfikuje strukturę ściany komórkowej bakterii, co może zwiększać jej oporność na antybiotyk - powszechnie stosowaną w leczeniu zakażeń wankomycynę. Jest ona często nazywana "antybiotykiem ostatniej szansy", czyli takim lekiem, który stosuje się w ciężkich przypadkach, gdy standardowe metody leczenia zawiodły.

Enzym LytU zaskoczył naukowców swoim sposobem działania, a podczas badań wykazano, że drobnoustroje produkujące jego zwiększone ilości, cechowały się mniej więcej trzydziestokrotnie wyższą odpornością na wankomycynę w porównaniu z grupą kontrolną.

- To odkrycie jest szczególnie ekscytujące, ponieważ zidentyfikowaliśmy enzym, który łączy dwa pozornie przeciwstawne procesy: przebudowę ściany komórkowej bakterii i oporność na antybiotyki - powiedział, otwiera się w nowym oknie główny autor, Perttu Permi z Uniwersytetu w Jyväskylä.

Dzięki temu odkryciu badacze lepiej rozumieją mechanizmy, za pomocą których bakterie wykształcają odporność na antybiotyki, co może być kluczowe przy tworzeniu nowych metod zwalczania tego problemu w przyszłości.

Rozwiń

Konieczne są jednak dalsze badania. Dotychczasowe testy przeprowadzono bowiem w warunkach laboratoryjnych. Kolejnym krokiem naukowców będzie rozwinięcie badań, a docelowo sprawdzenie, jak dużą rolę enzym ten odgrywa u szczepów izolowanych bezpośrednio od pacjentów szpitalnych.

Wyniki, otwiera się w nowym oknie analiz badaczy z Finlandii zostały opublikowane w czasopiśmie "Nature Communications".



