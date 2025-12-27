Lęk i bezsenność zaburzają funkcje układu odpornościowego

W naszym organizmie specjalną rolę odgrywają komórki NK (Natural Killer). To właśnie one chronią nas przed chorobami, eliminując patogeny, substancje obce i zainfekowane komórki, zanim te zagrożenia zdążą się rozprzestrzenić. Jeśli komórek NK jest zbyt mało, układ odpornościowy może nie działać prawidłowo.

Zaburzenia lękowe i bezsenność nie są sprzymierzeńcami układu odpornościowego. Naukowcy z Arabii Saudyjskiej postanowili więc zbadać, w jaki sposób mogą być powiązane ze zmianami w komórkach NK. Obserwowano w tym celu grupę studentek.

W badaniu wzięło udział 60 uczestniczek w wieku od 17 do 23 lat. Po wypełnieniu kwestionariuszy okazało się, że ponad połowa z nich doświadczyła zaburzeń snu, a 75 proc. zgłosiła objawy lęku. Pobrano od nich próbki krwi, aby zmierzyć poziom komórek NK.

Dzięki analizie okazało się, że osoby zgłaszające zaburzenia lękowe miały zarówno niższy odsetek, jak i niższą liczbę komórek NK w krwiobiegu i ich subpopulacji w porównaniu z uczestniczkami bez objawów. Miał tu znaczenie stopień nasilenia lęku - osoby z umiarkowanym lub silnym lękiem wykazywały wyraźnie obniżony odsetek komórek NK, natomiast osoby z minimalnymi lub łagodnymi objawami odnotowały jedynie niewielki spadek.

- Stwierdziliśmy, że u studentek z objawami bezsenności liczba i odsetek wszystkich komórek NK oraz ich subpopulacji uległy zmniejszeniu - powiedział dr Renad Alhamawi, główny autor badania. U uczestniczek z ogólnymi objawami lękowymi dostrzeżono podobny schemat.

Stres osłabia odporność

Kiedy poziom komórek NK jest obniżony, mechanizmy obronne układu odpornościowego mogą zostać osłabione. Zwiększa się wtedy ryzyko chorób, nowotworów oraz problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym depresji.

- Zrozumienie, w jaki sposób te czynniki stresu psychicznego wpływają na rozmieszczenie i aktywność komórek odpornościowych, zwłaszcza komórek NK obwodowych, może dostarczyć cennych informacji na temat mechanizmów leżących u podstaw stanów zapalnych i powstawania nowotworów - dodał autor.

Jak wspierać układ odpornościowy?

Już wcześniejsze badania sugerowały, że zdrowe nawyki, m.in. regularna aktywność fizyczna czy zbilansowana dieta, mogą wspierać liczbę komórek NK i sprawność organizmu.

Naukowcy podkreślili, że potrzeba dalszych badań, zwłaszcza z większą i bardziej zróżnicowaną próbą, aby lepiej zrozumieć, jak lęk i bezsenność wpływają na poziom i funkcjonowanie komórek NK.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Immunology.

