SPOT-MAS 10 zarejestrowany. Test obejmuje 10 rodzajów nowotworów

Singapurska Agencja Nauk o Zdrowiu zarejestrowała SPOT-MAS 10 jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro. Jest to test opracowany przez firmę biotechnologiczną Gene Solutions.

Nieinwazyjne badanie przesiewowe z próbki krwi służy do wczesnego wykrywania sygnałów 10 rodzajów nowotworów.

Panel obejmuje pięć powszechnych nowotworów (piersi, płuc, wątroby, jelita grubego oraz żołądka) oraz pięć rzadszych i agresywnych (jajnika, trzustki, przełyku, trzonu macicy oraz głowy i szyi).

Badanie uzupełniające. Wsparcie dla diagnostyki

SPOT-MAS 10 to jakościowy test in vitro klasy C, wykonywany na osoczu pozyskanym z pojedynczej próbki krwi żylnej. Badanie analizuje DNA pozakomórkowe krążące we krwi pacjenta, wykorzystując sekwencjonowanie nowej generacji oraz algorytmy sztucznej inteligencji.

- Dowody naukowe potwierdzające skuteczność SPOT-MAS są stale gromadzone poprzez walidację kliniczną i badania w warunkach rzeczywistych w Azji. W prospektywnym badaniu K-DETEK oceniono skuteczność SPOT-MAS u 9024 bezobjawowych dorosłych w wieku 40 lat i starszych w 75 szpitalach w Wietnamie - podaje Gene Solutions w komunikacie, otwiera się w nowym oknie. Sprawdzano wtedy skuteczność wykrywania pięciu rodzajów nowotworów.

Metodę zarejestrowano jako badanie uzupełniające dla osób bez objawów chorobowych w wieku powyżej 40 lat, szczególnie z podwyższonym ryzykiem onkologicznym. Test nie zastąpi więc standardowych badań, a posłuży jako wsparcie.

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Wynik negatywny z próbki krwi nie wyklucza bowiem jednoznacznie choroby. Pacjenci powinni kontynuować opiekę medyczną i realizować zalecane przez wytyczne badania przesiewowe, takie jak mammografia, kolonoskopia czy cytologia.

Również dodatni wynik nie oznacza automatycznie rozpoznania raka. Wykrycie potencjalnego sygnału nowotworowego wymaga pogłębionej diagnostyki pod kierunkiem lekarza.

Badanie nie jest przeznaczone dla osób z rozpoznanym nowotworem ani tych, u których występują objawy wskazujące na raka

Krok w kierunku wczesnego wykrywania wielu nowotworów

Według firmy rejestracja HSA klasy C to ważny krok w poszerzaniu dostępu do wczesnego wykrywania wielu nowotworów. Jego dostępność zależy jednak od rynku i lokalnych regulacji.

- Rejestracja zapewnia regulowaną ścieżkę wprowadzania produktów do diagnostyki in vitro oraz stanowi ważną podstawę dla szerszej współpracy w zakresie regulacji i współpracy między laboratoriami - powiedział dr Nguyen Hoai Nghia, dyrektor generalny i współzałożyciel Gene Solutions.



