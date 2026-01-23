Zawał serca jest skutkiem zablokowanego przepływu krwi, co prowadzi do niedotlenienia i śmierci komórek mięśnia sercowego. Organizm potrafi "załatać" uszkodzenie, ale robi to w sposób daleki od ideału, zastępując martwe komórki tkanką bliznowatą. Problem polega na tym, że taka tkanka nie kurczy się i nie przewodzi impulsów elektrycznych tak jak zdrowy mięsień. Z czasem obniża to wydajność serca i zwiększa ryzyko kolejnych zawałów oraz niewydolności serca.

Myszy kontra ludzie

Od dawna wiadomo, że niektóre zwierzęta, w tym myszy, potrafią częściowo regenerować mięsień sercowy. Ich kardiomiocyty (komórki odpowiedzialne za skurcz serca) mogą ponownie się dzielić po urazie, ale u ludzi taki mechanizm uznawano za praktycznie nieistniejący. Nowe dane sugerują jednak, że to nie do końca prawda - zespół badaczy z Uniwersytetu w Sydney, kierowany przez kardiologa Roberta Hume'a, zaobserwował coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe - ludzkie komórki mięśnia sercowego zdolne do regeneracji po zawale.

Co istotne, nie były to eksperymenty na hodowlach komórkowych, lecz analizy żywej tkanki serca. Naukowcy badali całe serce pobrane od dawcy ze stwierdzoną śmiercią mózgową, a także próbki tkanek pozyskane podczas operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Dzięki nowoczesnym technikom biologii molekularnej przyjrzeli się aktywności genów, białek oraz procesom metabolicznym zachodzącym w komórkach.

Blizna to nie koniec historii

Wyniki badań pokazują, że nawet jeśli po zawale serce pozostaje częściowo zabliźnione, jednocześnie dochodzi w nim do powstawania nowych komórek mięśnia sercowego. To proces naturalny, choć - jak podkreślają autorzy badania - zbyt słaby, by samodzielnie zapobiec długofalowym skutkom zawału.

Badacze zidentyfikowali również specyficzne warunki niedotlenienia oraz cząsteczki (m.in. określone RNA, białka i metabolity), które sprzyjają podziałom kardiomiocytów. Co ciekawe, część z nich była już wcześniej znana z badań na gryzoniach, ale dopiero teraz potwierdzono ich rolę w ludzkim sercu.

Odkrycie to nie oznacza jeszcze rewolucji w leczeniu pacjentów po zawale, ale otwiera zupełnie nowy kierunek badań. Jeśli naukowcom uda się w przyszłości wzmocnić i kontrolować naturalne mechanizmy regeneracyjne serca, możliwe będzie opracowanie terapii, które realnie odbudują uszkodzony mięsień, zamiast jedynie spowalniać jego degradację. Jak podkreśla Robert Hume, celem jest stworzenie metod, które "podkręcą" wrodzoną zdolność serca do produkcji nowych komórek i pozwolą mu skuteczniej wracać do formy po zawale.

