Czy dieta wegańska jest zdrowa dla dzieci i karmiących matek?

Istnieje wiele mitów na temat skutków niejedzenia mięsa przez dzieci i matki karmiące. Niektórzy obawiają się, że dziecko na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej będzie słabiej się rozwijać, gorzej rosnąć i zmagać się z niedoborami. Często takie przekonania nie są poparte wynikami badań naukowych, lecz opierają się na dowodach anegdotycznych czy ekstremalnych przypadkach opisywanych przez brukowe media. Niezależnie od tego, czy mięso nam smakuje i czy mamy na uwadze dobrostan zwierząt, dane naukowe są dość jednoznaczne.

Światowa Organizacja Zdrowia i czołowe towarzystwa dietetyczne utrzymują konsensus, że prawidłowo zbilansowana dieta roślinna jest bezpieczna dla ludzi w każdym wieku, wliczając w to kobiety w ciąży i karmiące, a także noworodki i małe dzieci. Podobnie jak z każdą inną dietą, jeśli jest źle dobrana, mogą pojawić się niedobory, a samo jedzenie kotletów i parówek nie gwarantuje jeszcze uzupełnienia wszystkich mikro i makroelementów. Niejedzenie mięsa jest ponadto powiązane z niższym ryzykiem chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, niektórych rodzajów nowotworów, a także nadwagi i otyłości. Nie wynika to z subiektywnej opinii ani upodobań, lecz jest poparte rozległymi badaniami i ich metaanalizami, czyli obecnie najlepszymi narzędziami dostarczającymi wiedzę.

Z drugiej strony nie wszystkie implikacje zdrowotne żywienia roślinnego - w tym w ujęciu pediatrycznym - zostały dobrze poznane. WHO podkreśliło w 2021 r., że "dowody na długoterminowy wpływ diety wegetariańskiej i wegańskiej [na zdrowie] pozostają niekompletne". Jedną z takich luk stanowił wpływ na rozwój dzieci w pierwszych latach życia. Naukowcy właśnie ją wypełnili, publikując na łamach "JAMA Network Open" wyniki badania kohortowego - prawdopodobnie największego tego typu obejmującego tę problematykę.

Jak rozwijają się niemowlęta w wegańskich i wegetariańskich domach?

Jednym ze słabiej poznanych aspektów wzorców żywieniowych w rodzinach (weganizm, wegetarianizm i wszystkożerność) było to, czy istnieją między nimi różnice we wpływie na trajektorię rozwoju noworodków, wagę i zahamowanie wzrostu we wczesnym dzieciństwie. Na te tematy krążyło wiele opinii ukutych przez "chłopski rozum", dlatego aż się prosiło o ich rewizję naukową.

Naukowcy przeprowadzili retrospektywne badanie kohortowe na grupie 1,198,818 noworodków, zebranych od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023 z krajowej sieci publicznych ośrodków rodzinnej opieki zdrowotnej w Izraelu. Badano dzieci urodzone pojedynczo w 32 lub późniejszym tygodniu ciąży, o wadze urodzeniowej powyżej 1,5 kg i bez wad wrodzonych.

Średnie miesięczne wyniki pomiarów antropometrycznych u dzieci z rodzin o różnych stylach żywienia Avital K, Fliss-Isakov N, Shahar DR, et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

98,5% badanej kohorty to dzieci z gospodarstw domowych wszystkożernych, 1,2% z wegetariańskich i 0,3% z wegańskich. Ich dane medyczne gromadzono przez pierwsze 24 miesiące życia. Na tej podstawie zaobserwowano drobne różnice rozwojowe, ulegające zmianom w różnych okresach.

Jaka była skala tych różnic fizycznych na podstawie pomiarów antropometrycznych (wzrost, waga, obwód głowy noworodka)? Autorzy badania posłużyli się wskaźnikiem z-score do oceny odchylenia standardowego od normy WHO, co jest standardową miarą w pediatrii. Dla wczesnego niemowlęctwa z-score wynosiło 0,3 i mniej, czyli 3/10 jednego odchylenia standardowego, co uznaje się za małą różnicę. W wieku 2 lat wynik był już niższy niż 0,2, co stanowi wartość klinicznie nieistotną.

Ryzyko zahamowania wzrostu u badanej kohorty wynosiło początkowo 7,1% u wszystkożerców oraz 7,0% u wegan i wegetarian. To praktycznie brak różnic. Po 24 miesiącach odnotowano spadek do 3,1% (wszystkożercy), 3,4% (wegetarianie) i 3,9% (weganie). Te różnice zostały uznane za nieistotne.

Szacowane ryzyko zahamowania wzrostu, niedowagi i nadwagi w pierwszych 24 miesiącach życia Avital K, Fliss-Isakov N, Shahar DR, et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

W przypadku ryzyka niedowagi istotna różnica występowała w pierwszym okresie życia. Dzieci z wegańskich domów oznaczono parametrem Adjusted Odds Ratio (aOR) = 1,37, który mówi, że miały one o 37% wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia niedowagi niż dzieci na diecie tradycyjnej. To ryzyko całkowicie zniknęło przed ukończeniem drugiego roku życia.

Skutki niejedzenia mięsa u dzieci wymagają dalszych badań

"W tym badaniu kohortowym niemowlęta z wegańskich gospodarstw domowych miały wzorce rozwojowe podobne do tych z domów wszystkożernych, z większym ryzykiem wczesnej niedowagi, która obniżała się do 24 miesiąca. W kontekście krajów rozwiniętych te odkrycia wydają się uspokajające" - tłumaczą autorzy badania.

"Te wyniki są dość budujące. Głęboko uspokaja zobaczenie, że dane na dużą skalę potwierdzają, iż dzieci matek wegetarianek i weganek mogą spodziewać się zdrowego rozwoju w przyszłości" - skomentował Tomer Avnon z Uniwersytetu Telawiwskiego. "Z uwagi na ogromną skalę tego badania nawet niewielki odsetek reprezentuje liczbę dzieci znaczącą statystycznie i zapewniającą wiarygodne wyniki".

Nie wiadomo jednak, czy te drobne różnice w wynikach nie zaważą w bardziej widoczny sposób w późniejszym życiu. Choć faktycznie na początku dzieci w wegańskich domach częściej rozwijały się wolniej od rówieśników, których matki jadły mięso, różnice te zanikały przed 24 miesiącem życia.

Warto tu wyjaśnić, że mleko matki jest wegańskie, bowiem nie pochodzi z procesu eksploatacji zwierząt ani nie jest produktem pozyskanym od innego gatunku. Według aktualnych wytycznych WHO mięso można zacząć włączać do diety dziecka po 6 miesiącu życia. Ale nie trzeba, bowiem nie jest ono niezbędne i można je z całkowicie zastąpić produktami roślinnymi z suplementacją B12. W pewnym więc sensie wszystkie noworodki są weganami - ale mogą być karmione przez matki będące na różnych dietach, stąd zauważalne różnice.

Znaczenie tego badania jest o tyle istotne, że pierwsze dwa lat życia są bardzo istotne dla rozwoju człowieka i mogą zaważyć m.in. na dalszym ryzyku otyłości, a nawet zaburzeń psychicznych, w tym poprzez udział takiej, a nie innej mikrobioty, czego dowiodło opisywane przez nas niedawno badanie.

Opisane wyżej odkrycia nie adresują rzecz jasna całej problematyki dietetyki pediatrycznej. Co dalej? "Dalsze badania powinny skupić się na jakości diety wegańskiej oraz wpływ ie poradnictwa żywieniowego w okresach ciąży i niemowlęctwa na wspieranie optymalnego rozwoju niemowląt" - konkludują autorzy badania.

Źródło: Avital K, Fliss-Isakov N, Shahar DR, et al. Growth Trajectories in Infants From Families With Plant-Based or Omnivorous Dietary Patterns. JAMA Netw Open. 2026;9(2):e2557798. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.57798

