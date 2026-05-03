Zespół naukowców z USC Norris Comprehensive Cancer Center zaobserwował niepokojącą zależność - osoby poniżej 50. roku życia, które nie palą i odżywiają się zdrowiej niż przeciętna populacja, mogą mieć… wyższe ryzyko zachorowania na raka płuc. Wyniki wydawały się sprzeczne z dotychczasową wiedzą, dlatego naukowcy zaczęli analizować potencjalne czynniki środowiskowe, w tym pozostałości pestycydów w żywności.

Warzywa i owoce czynnikiem ryzyka raka?

Jak się okazuje, produkty organiczne, jak warzywa, owoce i zboża, mogą zawierać wyższe poziomy tych substancji. To skłoniło badaczy do twierdzenia, że długotrwała ekspozycja na pestycydy może być jednym z "ukrytych" czynników ryzyka. Zwłaszcza że dodatkowym argumentem są dane z rolnictwa, gdzie pracownicy narażeni na kontakt z pestycydami częściej chorują na raka płuc.

Nasze badania pokazują, że młodsi niepalący, którzy jedzą większe ilości zdrowej żywności niż przeciętnie, częściej rozwijają raka płuc

Rozwiń

Badanie wykazało również ciekawą różnicę między płciami. Kobiety poniżej 50. roku życia, które nie palą, zapadają na raka płuc częściej niż mężczyźni w tym samym wieku. Co istotne, to właśnie kobiety w analizowanej grupie jadły więcej warzyw i produktów roślinnych.

Projekt badawczy i dane pacjentów

W ramach projektu Epidemiology of Young Lung Cancer przebadano 187 pacjentów zdiagnozowanych przed 50. rokiem życia. Większość z nich nigdy nie paliła papierosów, a wykryte u nich nowotwory różniły się od tych typowych dla palaczy.

Analiza diety wykazała, że ich średni wynik w skali Healthy Eating Index wynosił 65 punktów. To więcej niż średnia krajowa (57). Oznacza to, że jedli oni więcej warzyw, strączków i pełnych ziaren niż przeciętny Amerykanin.

Średnio uczestnicy badania spożywali 4,3 porcji ciemnozielonych warzyw i roślin strączkowych oraz 3,9 porcji pełnych ziaren dziennie. Dla porównania przeciętny obywatel USA spożywa odpowiednio 3,6 i 2,6 porcji. Mimo tych zdrowych nawyków, część z nich zachorowała, co sugeruje, że sama dieta nie jest jedynym czynnikiem.

Badacze podkreślają, że to dopiero początek analiz. Nie ma jeszcze dowodów na bezpośredni związek przyczynowy między pestycydami a rakiem płuc, a wyniki wymagają dalszej weryfikacji. W kolejnych etapach planowane są badania poziomu pestycydów w organizmach pacjentów, m.in. we krwi i moczu.

To ważny krok w kierunku identyfikacji czynników środowiskowych, które mogą wpływać na rozwój raka płuc u młodych dorosłych

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News