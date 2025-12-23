Zgaga dla większości osób jest sporadyczną uciążliwością, wywołującą chwilowy dyskomfort, jednak występująca przewlekle może prowadzić do bardzo poważnych schorzeń, potencjalnie nawet przedrakowych.

Eksperci uważają, że u około 10 proc. osób cierpiących na przewlekłą chorobę refluksową przełyku może rozwinąć się przełyk Barretta, czyli schorzenie, w którym nabłonek dolnej części przełyku zmienia się na podobny do jelitowego w wyniku długotrwałego refluksu żołądkowo-przełykowego. Wtedy jest on bardziej podatny na rozwój raka.

Niektóre badania wskazują, że u 3-13 proc. pacjentów z przełykiem Barretta rozwinie się rak, jednak większość z nich nie zachoruje.

- Twój żołądek jest przystosowany do radzenia sobie z kwasem. Przełyk jednak nie - mówi dr Daryl Gioffre. - W przypadku refluksu zagrożeniem nie jest pieczenie w klatce piersiowej czy gardle - prawdziwym zagrożeniem jest stały cofający się strumień kwasu w niewłaściwym kierunku.

Jak działa przełyk zdrowej osoby

U większości osób dolny zwieracz przełyku zatrzymuje kwas w żołądku, który jest wyścielony gęstym śluzem i wyspecjalizowanymi komórkami, mającymi go chronić.

- Kiedy zwieracz słabnie, rozluźnia się lub pozostaje lekko otwarty, kwas się cofa - twierdzi Gioffre.

Co na to wpływa? Niedobór magnezu, silny stres, alkohol, słabszy sen, odwodnienie lub nocne podjadanie, ponieważ zaburza to prawidłowe trawienie. A kiedy kwas dostanie się już do przełyku, podrażnia tkankę, która nie jest przystosowana do jego działania, które przypomina powolne oparzenie chemiczne. Z czasem to podrażnienie uszkadza wyściółkę, wywołuje stan zapalny i może prowadzić do zmian w komórkach.

Kiedy komórki przełyku zaczynają się zmieniać, ryzyko dalszych mutacji wzrasta

Zmienione komórki przełyku zaczynają się przekształcać w takie, które tolerują kwas. Dochodzi do tzw. metaplazji. Jeśli proces zmiany będzie postępował, Gioffre ostrzega, że może dojść do dysplazji, czyli stadium poprzedzającego raka przełyku.

Jeśli pieczenie staje się częstsze lub bardziej intensywne albo zaczyna się pojawiać nawet wtedy, gdy nic nie jesz, twój organizm wysyła wielki sygnał ostrzegawczy

Mężczyźni są w grupie o wyższym ryzyku zachorowania

Bardziej narażeni na to ryzyko są mężczyźni, ponieważ szybciej spalają magnez i mają tendencję do gromadzenia większej ilości tłuszczu trzewnego. Podjadanie w nocy i spożywanie ciężkich posiłków również osłabiają zwieracz i uniemożliwiają jego prawidłowe działanie.

- Jedzenie w ciągu trzech godzin od położenia się spać praktycznie gwarantuje, że żołądek nie opróżni się, a to jest jeden z głównych czynników powodujących nocny refluks - mówi Gioffre.

