Znaleźli przełącznik DNA. Działa na raka piersi jak naciśnięcie hamulca

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Receptor androgenowy, kojarzony przede wszystkim z działaniem hormonów płciowych, może pełnić ważną funkcję w ograniczaniu rozwoju niektórych nowotworów piersi. Naukowcy z University of Adelaide odkryli właśnie fragment DNA, który pomaga mu kontrolować namnażanie komórek rakowych. Gdy badacze usunęli tę sekwencję, mechanizm hamujący wzrost guza przestał działać prawidłowo. Odkrycie może pomóc w doskonaleniu terapii raka piersi, który przestał reagować na leczenie hormonalne.

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Wizualizacja komórek nowotworowych na tle helisy DNA, obrazująca procesy genetyczne w badaniach nad leczeniem raka piersi.
Poznanie konkretnych mutacji w genach komórek nowotworowych pomoże na ich skuteczniejsze leczenie123RF/PICSEL

Chodzi o raka piersi z dodatnim receptorem estrogenowym (ER+), odpowiadającego za nawet 80 proc. wszystkich przypadków tej choroby. W jego rozwoju istotną rolę odgrywają estrogeny, które pobudzają komórki nowotworowe do wzrostu i podziałów. Okazuje się jednak, że na ich zachowanie może wpływać również receptor androgenowy (AR). W określonych warunkach działa on jak naturalny hamulec, ograniczając aktywność genów odpowiedzialnych za cykl komórkowy i namnażanie komórek.

Naukowcy od pewnego czasu badają możliwość wykorzystania tego mechanizmu w leczeniu raka piersi. Wcześniej zidentyfikowali gen ZBTB16, którego wyższa aktywność wiązała się z lepszym przeżyciem pacjentek z nowotworem ER+. Najnowsze badanie, opublikowane w czasopiśmie "npj Breast Cancer", pokazuje jednak, że klucz do przeciwnowotworowego działania receptora androgenowego znajduje się nie w samym genie, lecz w regulującym go fragmencie DNA.

Przełącznik DNA kontroluje wzrost komórek nowotworowych

Zespół z University of Adelaide, South Australian immunoGENomics Cancer Institute i SAHMRI potwierdził, że receptor androgenowy bezpośrednio reguluje aktywność genu ZBTB16. Podanie androgenów zwiększało ilość białka powstającego na podstawie tego genu w badanych liniach komórek raka piersi. Jednocześnie eksperymenty wykazały, że samo zwiększanie lub ograniczanie aktywności ZBTB16 nie zmieniało w zauważalny sposób zdolności receptora androgenowego do hamowania namnażania komórek.

Badacze postanowili więc sprawdzić, czy za ten efekt odpowiada inny element znajdujący się w obrębie tego samego obszaru DNA. Zidentyfikowali sekwencję HRRINT3, położoną w trzecim intronie genu ZBTB16. Okazała się ona wzmacniaczem, czyli fragmentem DNA pomagającym regulować aktywność genów. Receptor androgenowy wiąże się z tym obszarem pod wpływem androgenów, uruchamiając mechanizmy związane z kontrolą wzrostu komórek.

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Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Znaczenie tej sekwencji sprawdzono z wykorzystaniem technologii edycji genów CRISPR/Cas9. Naukowcy usunęli HRRINT3, a następnie obserwowali zachowanie komórek nowotworowych. W efekcie receptor androgenowy nie był już w stanie skutecznie pobudzać aktywności ZBTB16 ani tak dobrze ograniczać wzrostu komórek. Osłabieniu uległa również aktywność innych genów regulowanych przez ten receptor, natomiast wzrosła aktywność genów związanych z podziałami komórkowymi, w tym genów kontrolowanych przez czynnik E2F.

Co istotne, podobne skutki zaobserwowano nie tylko w komórkach raka piersi, ale również w modelach raka prostaty z obecnym receptorem androgenowym. Sugeruje to, że odkryty mechanizm może mieć znaczenie dla różnych nowotworów zależnych od tego receptora.

Nowy trop w leczeniu zaawansowanego raka piersi

Odkrycie jest istotne, ponieważ terapie wykorzystujące aktywację receptora androgenowego są już badane jako potencjalna metoda leczenia zaawansowanego raka piersi ER+. Zrozumienie, jakie elementy DNA są niezbędne do uruchomienia jego przeciwnowotworowego działania, może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych strategii terapeutycznych.

W przyszłości wiedza o aktywności HRRINT3 i związanych z nim mechanizmach mogłaby również ułatwić identyfikowanie pacjentek, które mają szansę skorzystać z terapii ukierunkowanych na receptor androgenowy.

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