Znieczulenie zewnątrzoponowe od lat jest jedną z najczęściej stosowanych metod łagodzenia bólu podczas porodu. Jednak część kobiet obawia się, że może zwiększać ryzyko powikłań u noworodków lub wpływać na zdrowie dziecka w późniejszych latach. Nowe badanie opublikowane na łamach British Medical Journal (The BMJ) przynosi uspokajające wyniki.

Prawie pół miliona porodów pod lupą

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 495 695 porodów, które odbyły się w Szkocji w latach 2007-2019. Do analizy włączono kobiety rodzące jedno dziecko między 24. a 42. tygodniem ciąży, zarówno drogą naturalną, jak i przez nieplanowane cesarskie cięcie. Jak więc widać, próba była bardzo duża i zróżnicowana, włącznie z wcześniakami. Około jedna czwarta pacjentek skorzystała podczas porodu ze znieczulenia zewnątrzoponowego.

Badacze sprawdzili, czy zastosowanie tej metody wiązało się z większym ryzykiem ciężkich zaburzeń neurologicznych u noworodków w ciągu pierwszych 28 dni życia. Ocenili też częstość występowania innych poważnych chorób, sepsy, niskiej punktacji w skali Apgar po pięciu minutach od narodzin, zgonów noworodków i późniejszego rozpoznania mózgowego porażenia dziecięcego.

Poważne powikłania pozostawały rzadkie

Analiza wykazała, że ciężkie zaburzenia neurologiczne występowały bardzo rzadko. Dotyczyły statystycznie mniej niż jednego noworodka na tysiąc urodzeń. Co ważne, nie były częstsze u dzieci matek, które otrzymały znieczulenie zewnątrzoponowe. Nie stwierdzono również związku z większym ryzykiem sepsy, ciężkich chorób noworodków, niskiej punktacji Apgar, zgonu w ciągu 28 dni od porodu ani mózgowego porażenia dziecięcego rozpoznawanego później.

Autorzy uwzględnili wiele czynników, które mogły wpływać na wyniki, takich jak wiek i masa ciała matki, palenie papierosów, cukrzyca, stan przedrzucawkowy, miejsce porodu czy tydzień ciąży.

Wyniki uspokajają

Badacze podkreślają, że to były badanie obserwacyjne, nie pozwala ono jednoznacznie wskazać związku przyczynowo-skutkowego. Zwracają też uwagę, że analizowano wyłącznie porody w Szkocji, więc rezultatów nie można automatycznie odnosić do wszystkich populacji.

Mimo tych ograniczeń autorzy oceniają, że duża liczba uczestniczek, wieloletnia obserwacja dzieci i spójność wyników zwiększają wiarygodność .

Wyniki te powinny uspokoić rodziców i lekarzy, że stosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu jest bezpieczne dla dzieci oraz wspiera podejmowanie świadomych decyzji opartych na dowodach naukowych dotyczących metod łagodzenia bólu podczas porodu.

Źródło: British Medical Journal

Publikacja: Epidural analgesia in labour and neonatal and childhood outcomes: national population based cohort study, The BMJ (2026). DOI: 10.1136/bmj-2026-343320



