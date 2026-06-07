Przewlekłe rany są dla lekarzy ogromnym problemem, ponieważ organizm często nie potrafi utrzymać odpowiednich sygnałów immunologicznych potrzebnych do odbudowy uszkodzonych tkanek. Tradycyjne terapie mają też dodatkowy problem, a mianowicie białka wspierające gojenie szybko się rozpadają i nie utrzymują długo w miejscu rany - nowe rozwiązanie badaczy Rice University, opisane na łamach prestiżowego czasopisma Nature Biomedical Engineering, ma to zmienić.

"Fabryka cytokin" przyspieszyła gojenie ran u zwierząt

Naukowcy stworzyli specjalny hydrożel zawierający zmodyfikowane komórki ARPE-19, które produkują cytokiny - białka odpowiadające za regulację stanów zapalnych, aktywność układu odpornościowego oraz regenerację tkanek. Wśród uwalnianych substancji znajdują się między innymi IL-10, IL-12 oraz TGF-β, czyli cytokiny odgrywające kluczową rolę w procesie gojenia.

Komórki zostały zamknięte w biokompatybilnej macierzy ochronnej, która przepuszcza składniki odżywcze i białka terapeutyczne, jednocześnie chroniąc zmodyfikowane komórki przed układem odpornościowym gospodarza.

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W testach przedklinicznych przeprowadzonych na myszach i świniach opatrunek wyraźnie przyspieszył regenerację ran, a analizy genetyczne wykazały zwiększoną aktywność genów związanych z odbudową tkanek i regulacją odpowiedzi immunologicznej.

Technologia może znaleźć znacznie szersze zastosowanie

Twórcy projektu podkreślają, że platforma została zaprojektowana w sposób modułowy. Oznacza to, że w przyszłości naukowcy będą mogli programować komórki do produkcji różnych kombinacji cytokin, czynników wzrostu czy innych białek terapeutycznych w zależności od rodzaju choroby lub uszkodzenia.

Co istotne, badacze widzą potencjał technologii nie tylko w leczeniu ran, ale również w terapii schorzeń wymagających długotrwałego i precyzyjnego dostarczania sygnałów immunologicznych do konkretnego miejsca w organizmie. Zespół pracuje już nad kolejną generacją systemu, która mogłaby wykorzystywać rozwiązania optogenetyczne. W praktyce pozwoliłoby to sterować wydzielaniem substancji leczniczych w czasie rzeczywistym, np. za pomocą światła.





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