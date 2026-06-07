"Żywy opatrunek", który samodzielnie leczy rany. Przełom w medycynie
Badacze Rice University opracowali niezwykły "żywy bandaż", który może zrewolucjonizować leczenie trudno gojących się ran. Nowy opatrunek działa niczym mikroskopijna fabryka, zamiast jednorazowo uwalniać substancje lecznicze, stale produkuje białka wspomagające regenerację tkanek bezpośrednio w miejscu urazu.
Przewlekłe rany są dla lekarzy ogromnym problemem, ponieważ organizm często nie potrafi utrzymać odpowiednich sygnałów immunologicznych potrzebnych do odbudowy uszkodzonych tkanek. Tradycyjne terapie mają też dodatkowy problem, a mianowicie białka wspierające gojenie szybko się rozpadają i nie utrzymują długo w miejscu rany - nowe rozwiązanie badaczy Rice University, opisane na łamach prestiżowego czasopisma Nature Biomedical Engineering, ma to zmienić.
"Fabryka cytokin" przyspieszyła gojenie ran u zwierząt
Naukowcy stworzyli specjalny hydrożel zawierający zmodyfikowane komórki ARPE-19, które produkują cytokiny - białka odpowiadające za regulację stanów zapalnych, aktywność układu odpornościowego oraz regenerację tkanek. Wśród uwalnianych substancji znajdują się między innymi IL-10, IL-12 oraz TGF-β, czyli cytokiny odgrywające kluczową rolę w procesie gojenia.
Komórki zostały zamknięte w biokompatybilnej macierzy ochronnej, która przepuszcza składniki odżywcze i białka terapeutyczne, jednocześnie chroniąc zmodyfikowane komórki przed układem odpornościowym gospodarza.
W testach przedklinicznych przeprowadzonych na myszach i świniach opatrunek wyraźnie przyspieszył regenerację ran, a analizy genetyczne wykazały zwiększoną aktywność genów związanych z odbudową tkanek i regulacją odpowiedzi immunologicznej.
Technologia może znaleźć znacznie szersze zastosowanie
Twórcy projektu podkreślają, że platforma została zaprojektowana w sposób modułowy. Oznacza to, że w przyszłości naukowcy będą mogli programować komórki do produkcji różnych kombinacji cytokin, czynników wzrostu czy innych białek terapeutycznych w zależności od rodzaju choroby lub uszkodzenia.
Co istotne, badacze widzą potencjał technologii nie tylko w leczeniu ran, ale również w terapii schorzeń wymagających długotrwałego i precyzyjnego dostarczania sygnałów immunologicznych do konkretnego miejsca w organizmie. Zespół pracuje już nad kolejną generacją systemu, która mogłaby wykorzystywać rozwiązania optogenetyczne. W praktyce pozwoliłoby to sterować wydzielaniem substancji leczniczych w czasie rzeczywistym, np. za pomocą światła.