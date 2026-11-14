2026 rok zapisze się w historii. Temperatury znów biją rekordy

W skrócie Rok 2026 stanie się jednym z czterech najcieplejszych w historii pomiarów, co potwierdza raport Światowej Organizacji Meteorologicznej dotyczący ocieplenia klimatu.

Wzrost średniej temperatury Ziemi oraz rozwijające się zjawisko El Niño powodują uwalnianie ciepła z oceanów, które osiągają rekordowe temperatury i topnieją.

Ekstremalne zjawiska pogodowe w 2026 roku, takie jak fale upałów i susze, wpłynęły negatywnie na zdrowie publiczne, prowadząc do tysięcy zgonów na terenie Europy.

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Rok 2026 będzie jednym z czterech najcieplejszych lat w historii pomiarów. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Planeta nadal się ogrzewa, a El Niño może jeszcze podbić temperatury i zwiększyć ryzyko ekstremalnej pogody.

Cztery najcieplejsze lata przypadną na ostatnie lata

Średnia temperatura przy powierzchni Ziemi od stycznia do września 2026 r. była o około 1,47 st. C wyższa niż w latach 1850-1900, przyjmowanych za okres przedindustrialny. WMO wskazuje, że lata 2023-2026 będą czterema najcieplejszymi w historii pomiarów.

Na początku roku temperatury nieco obniżała La Niña. Później jej miejsce zajęło El Niño, naturalne zjawisko związane z ociepleniem powierzchni wód w równikowej części Pacyfiku. Wpływa ono na pogodę w wielu regionach świata, a też podnosi średnią temperaturę planety. Według prognoz obecna faza utrzyma się na początku 2027 r. i może być najsilniejsza w historii obserwacji.

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Ocean przechowuje coraz więcej ciepła

El Niño nie tworzy dodatkowej energii, to myślę warto cały czas podkreślać. Ale uwalnia część ciepła zgromadzonego w oceanie. A ten jest już wyjątkowo rozgrzany.

- El Niño nie dodaje planecie nowego ciepła. Uwalnia ciepło z oceanu, który jest najcieplejszy w historii pomiarów. Po prostu jest go więcej, więc więcej może zostać uwolnione - wyjaśnia sekretarz generalna WMO Celeste Saulo.

Ocean pochłania około 90 proc. nadwyżki ciepła zatrzymywanej przez gazy cieplarniane. W 2026 r. może paść dziesiąty z rzędu roczny rekord ilości ciepła zgromadzonego w wodach. Rośnie też poziom mórz, a zasięg lodu morskiego w Arktyce i Antarktyce należy do najniższych w historii obserwacji satelitarnych. W 2025 r. lodowce straciły ponad 400 mld ton lodu.

El Niño zwiększy ryzyko ekstremalnej pogody

WMO ostrzega przed silniejszymi falami upałów, cyklonami tropikalnymi i intensywnymi opadami. W Europie fale upałów, susze i pożary przyczyniły się w 2026 r. do ponad 30 tys. dodatkowych zgonów - wynika ze wstępnych szacunków. W Indiach na ekstremalny upał podczas kwietniowej fali gorąca było narażonych około 146,5 mln osób.

Na koniec muszę dodać, że raport obejmuje dane najwyżej do września, więc nie uwzględnia jeszcze najnowszych skutków El Niño. Ostateczne podsumowanie klimatu za 2026 r. ma być opublikowane przez WMO w marcu 2027 r.

Źródło: WMO



