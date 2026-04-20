Końcówka kwietnia przynosi wyraźne ochłodzenie. Nad Polskę zaczyna napływać powietrze z północy, a za zmianę odpowiada antycyklon Uli.

Antycyklon Uli zmieni pogodę w Polsce

20 kwietnia Polska znajduje się jeszcze pod wpływem frontu atmosferycznego - na zachodzie, w centrum i na południu dominuje duże zachmurzenie i opady deszczu, miejscami całkiem intensywne. Na północy i północnym wschodzie jest spokojniej i bardziej słonecznie.

Już od 21 kwietnia nad krajem zacznie dominować wyż, który zwykle kojarzy się z ładną pogodą. I rzeczywiście, będzie więcej słońca i mniej opadów. Problem w tym, że wraz z antycyklonem Uli napłynie chłodne powietrze chłodne z północy.

Temperatura w ciągu dnia będzie utrzymywać się w okolicach 9-13 stopni Celsjusza, ale miejscami, zwłaszcza nad morzem i w górach, termometry pokażą mniej kresek. Wiatr na wybrzeżu może osiągać w porywach nawet 70 km/h. To sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa.

Trzeba szykować się na przymrozki

Już z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie w wielu miejscach w okolice zera, a lokalnie nawet poniżej. W kolejnych dniach przymrozki obejmą większość kraju. Prognozy wskazują na wartości od -2 st. C do 2 st. C, przy gruncie niższe.

To szczególnie ważna informacja dla rolników i ogrodników, bo takie spadki temperatury mogą uszkodzić młode rośliny. W górach sytuacja wygląda jeszcze bardziej zimowo. W Tatrach przybędzie świeżego śniegu, a w Sudetach i pozostałej części Karpat możliwe są opady deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody na najbliższe dni wg IMGW

Chłód zostanie na dłużej

Choć początek tygodnia przyniesie więcej słońca, kolejne dni będą bardziej kapryśne. Pojawi się więcej chmur, przelotne opady, a na północy nawet krupa śnieżna, czyli drobne, nieprzezroczyste kuleczki przypominające trochę kulki styropianu.

Nie ma co liczyć, że temperatury będą rosły. W czwartek i piątek maksymalnie 10-14 st. C, w weekend jeszcze chłodniej, miejscami 7-11 st. C. Noce nadal z przymrozkami, zwłaszcza na wschodzie.

Antycyklon Uli przyniesie stabilną pogodę. Ale tegoroczny kwiecień powinien nam przypomnieć, jak mówi polskie przysłowie, trochę poprzeplata trochę zimy i trochę lat. Więc jeśli jeszcze nie chowaliście zimowych kurtek - wstrzymajcie się, mogą się przydać.

Źródła: IMGW, wetterpatte.de

