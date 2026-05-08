Antycyklon Xeri nad Polską

Polska znalazła się pod wpływem antycyklonu Xeri, który sprowadza do kraju wyraźne ochłodzenie. Po ostatnich cieplejszych dniach nie ma już śladu - z północy napływa chłodne powietrze, a wraz z nim niższe temperatury, większe zachmurzenie i miejscami przelotne opady deszczu.

Piątkowy poranek w wielu regionach był pochmurny, choć lokalnie pojawiały się przejaśnienia. Deszcz występował głównie na południowym wschodzie kraju i to właśnie tam pogoda może być najbardziej niespokojna, ponieważ oprócz opadów możliwe są także burze.

W ciągu dnia dominować ma duże zachmurzenie z chwilowymi rozpogodzeniami. Najwięcej słońca prognozowane jest na Pomorzu, gdzie opady praktycznie nie powinny wystąpić.

Napływ zimnego powietrza mocno odbije się na temperaturach. Nad morzem, na Warmii, Podlasiu oraz części Kujaw i Wielkopolski termometry pokażą zaledwie od 11 do 13 stopni Celsjusza. W większości kraju będzie około 14-16 stopni, a najcieplej zrobi się na południowym wschodzie, gdzie możliwe jest maksymalnie 17 stopni.

Meteorolodzy podkreślają, że za zmianę aury odpowiada właśnie antycyklon Xeri, który rozbudowuje się nad Polską. Wiatr będzie umiarkowany i powieje głównie z północnych kierunków, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu.

Rozwiń

Noc również zapowiada się dość zimno. Zachmurzenie nadal ma być duże, choć miejscami pojawią się rozpogodzenia. Temperatura spadnie do 5-7 stopni, a miejscami na południowym wschodzie i Mazowszu utrzyma się około 8 st.

Prognozy wskazują, że chłodniejszy okres może utrzymać się dłużej. Synoptycy wspominają także o ryzyku kolejnych przymrozków w następnych dniach, zwłaszcza nocami i nad ranem.

Burze z gradem nad Polską. Nagrania internautów

Potężne burze już wczoraj nawiedziły znaczną część kraju. Podczas nich dochodziło również do gwałtownego gradobicia, szczególnie w woj. opolskim, gdzie pojawiła się superkomórka burzowa. Internauci masowo publikowali zdjęcia i nagrania ze swoich okolic, gdzie widać potęgę natury.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

"Wydarzenia": Wirtualna przewodniczka oprowadza po muzeum w Łodzi Polsat News