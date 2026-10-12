Burza geomagnetyczna nad Polską. Czy zorzę widać dziś w nocy?

Julia Król

Julia Król

Nocne niebo nad północną Polską wypełniły kolorowe wstęgi, będące efektem intensywnej aktywności słonecznej. Wyjątkowe zjawisko zostało uchwycone przez wielu obserwatorów, a prognozy sugerują, że to jeszcze nie koniec niezwykłych wrażeń.

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Zorza polarna nad ośnieżonym krajobrazem, zielone fale i intensywne różowo-fioletowe smugi na tle gwiazd.
Silna burza geomagnetyczna nad Polską. Czy zorza powróci dziś w nocy?123RF/PICSEL

W nocy z soboty na niedzielę (10.10-11.10) mieszkańcy północnej Polski mogli zauważyć zorzę polarną. Wszystko przez nasiloną aktywność słoneczną. Doszło do koronalnych wyrzutów masy ze słonecznej tarczy skierowanej w stronę Ziemi. Dotarły one do nas w postaci wiatru słonecznego, więc jeśli na niebie nie było chmur, można było zaobserwować kolorowe wstęgi.

Burza geomagnetyczna przybrała klasę aż G4, będąc widoczna w Europie i Ameryce Północnej. Oczywiście najpiękniejsze widoki rozciągały się w regionach koła podbiegunowego, jednak bardziej na południu także można było zaobserwować to wspaniałe zjawisko.

Zorza polarna w Polsce na zdjęciach

Internauci z Polski masowo wrzucali zdjęcia do sieci ze swoich okolic, pokazując zorzę na nocnym niebie.

Zorza polarna za granicą

Za granicą naszego kraju zorza była widoczna jeszcze lepiej. Internauci z Norwegii uchwycili ujęcia nieba z pięknymi, kolorowymi wstęgami.

W Kanadzie także mieli spektakularne widoki.

Zorza może się jeszcze pojawić dziś w nocy

Z poniedziałku na wtorek również może pojawić się zorza polarna. Aby ją zobaczyć, należy patrzeć na północną część nieba, najlepiej z dala od sztucznych świateł. Mieszkańcy północnej części kraju będą mieli najlepsze warunki do obserwacji, szczególnie jeśli nie będzie na niebie zachmurzenia.

Przy dobrych wiatrach będziemy mogli obejrzeć wspaniały spektakl na nocnym niebie.

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