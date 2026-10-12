W nocy z soboty na niedzielę (10.10-11.10) mieszkańcy północnej Polski mogli zauważyć zorzę polarną. Wszystko przez nasiloną aktywność słoneczną. Doszło do koronalnych wyrzutów masy ze słonecznej tarczy skierowanej w stronę Ziemi. Dotarły one do nas w postaci wiatru słonecznego, więc jeśli na niebie nie było chmur, można było zaobserwować kolorowe wstęgi.

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Burza geomagnetyczna przybrała klasę aż G4, będąc widoczna w Europie i Ameryce Północnej. Oczywiście najpiękniejsze widoki rozciągały się w regionach koła podbiegunowego, jednak bardziej na południu także można było zaobserwować to wspaniałe zjawisko.

Zorza polarna w Polsce na zdjęciach

Internauci z Polski masowo wrzucali zdjęcia do sieci ze swoich okolic, pokazując zorzę na nocnym niebie.

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Zorza polarna za granicą

Za granicą naszego kraju zorza była widoczna jeszcze lepiej. Internauci z Norwegii uchwycili ujęcia nieba z pięknymi, kolorowymi wstęgami.

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W Kanadzie także mieli spektakularne widoki.

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Zorza może się jeszcze pojawić dziś w nocy

Z poniedziałku na wtorek również może pojawić się zorza polarna. Aby ją zobaczyć, należy patrzeć na północną część nieba, najlepiej z dala od sztucznych świateł. Mieszkańcy północnej części kraju będą mieli najlepsze warunki do obserwacji, szczególnie jeśli nie będzie na niebie zachmurzenia.

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Przy dobrych wiatrach będziemy mogli obejrzeć wspaniały spektakl na nocnym niebie.



