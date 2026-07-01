Sieć obiegają zdjęcia i nagrania potężnego gradobicia

Po fali upałów nad nasz kraj przypłynęły potężne, burzowe chmury, powodując wyładowania atmosferyczne w wielu regionach. Mieszkańcy miast na Warmii i mazurach, w centrum, na zachodzie oraz północy mieli okazję zaobserwować nie tylko błyskawice, ale także ogromny grad, który spadł z nieba o średnicy od 2 do 5 cm.

Co ciekawe, grad w nocy jest dość niespotykany. To dlatego zaskoczył m.in. Krotoszyn, jak podają portale pogodowe na platformie X.

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Nie tylko tam spadł grad. W woj. dolnośląskim w Komorowie ludzie także mogli zobaczyć nienaturalnie duże kule lodu.

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W Lipnie grad padał w ogromnym natężeniu. Użytkownik platformy X poinformował, że jego ogród został praktycznie zdewastowany przez pogodę.

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Jaka pogoda o poranku? Pochmurnie, ale spokojniej

Poranek był dużo spokojniejszy, chociaż chmury wciąż pokazywały, na co je stać.

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Lasy zamknięte nawet do końca roku - oto efekt silnego wiatru

Silne burze wiązały się z porywistym wiatrem, który w wielu lasach połamał drzewa do tego stopnia, iż wprowadzono do nich zakaz wstępu nawet do 31 grudnia. Zakazy obejmują tereny w woj. świętokrzyskim i lubuskim. W tych miejscach wiatr połamał drzewa, powalił pnie, a służby leśne zajmują się szacowaniem strat i rozpoczęciem prac nad porządkiem.

Najdłużej ograniczenia mają obowiązywać do końca roku w Nadleśnictwie Radoszyce. Porywy wiatru osiągały nawet do 100 km/h i zrywały dachy. Na nagraniu, które udostępniono na ich Facebooku widać, jakie uszkodzenia spowodowała wichura.

"Ze względu na ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia, wprowadzony zostaje bezwzględny, okresowy zakaz wstępu do lasu na uszkodzonych obszarach: Leśnictwo Zalesie, między miejscowościami Koliszowy, Grębenice, Maleniec", napisało Nadleśnictwo Radoszyce w komunikacie na Facebooku. Pokazali także zdjęcia powalonych drzew.

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Lokalne nadleśnictwa apelują o ostrożność i niewchodzenie do lasów. Ograniczenia obejmują m.in. Nadleśnictwo Daleszyce, Smolorz, Krosno i Głusko. Zakaz wchodzenia może się wydłużyć, szczególnie że IMGW zapowiada kolejne huragany, sięgające do 115 km/h.

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