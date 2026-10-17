Długoterminowa prognoza pogody na 6 tygodni. Jest nowy model

Przełom w prognozowaniu pogody

Prognozy pogody na okres dłuższy niż dwa tygodnie są notorycznie niewiarygodne, przez co czas na reagowanie w przypadku kryzysu jest ograniczony. Naukowcy z MIT chcieli rozwiązać ten problem, więc opracowali model sztucznej inteligencji, który uczy się korygować błędy w istniejących modelach prognostycznych, aby poprawić ich wyniki. Skupili się na przedziale czasowym prognozy od dwóch do sześciu tygodni do przodu. Podwojenie dokładności prognoz w tym przedziale pozwoliło na uzyskanie pierwszego miejsca w prestiżowym międzynarodowym konkursie.

Teoria chaosu podważona po raz pierwszy od 50 lat

W latach 70. XX wieku profesor MIT, Edward Lorenz, wpadł na pomysł stworzenia teorii chaosu. Opisywała ona, w jaki sposób nawet najbardziej przewidywalne systemy mogą generować całkowicie nieprzewidywalne rezultaty.

- Wymyślił teoretyczny dwutygodniowy limit, po którego upływie po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody, ponieważ szum w systemie wzrasta tak bardzo, że przytłacza każdy początkowy sygnał - mówi współautor i naukowiec z MIT, Judah Cohen. - Miało to duży wpływ na tę dziedzinę, co mogło powstrzymywać ludzi przed zgłębianiem prognoz wykraczających poza dwutygodniowy horyzont.

Od prawie 50 lat sprawdza się założenie teorii chaosu, a wielu klimatologów do dziś uważa tę dwutygodniową przeszkodę za nie do pokonania. Nawet obecnie najlepsze modele dynamiczne, które numerycznie symulują ewolucję atmosfery i oceanów w czasie, nie są w stanie z dużą dokładnością przewidzieć pogodę ponad dwa tygodnie do przodu. Modele sztucznej inteligencji, chociaż okazały się lepsze w prognozowaniu pogody w krótkich okresach, są jeszcze gorsze od dynamicznych w dłuższych.

Najgorszym czasem do prognozowania jest okres między dwoma a sześcioma tygodniami. Jest on znany jako prognozowanie podsezonowe lub pustynia przewidywalności, ponieważ napotyka na powolne, zmienne siły, m.in. tegoroczne super El Niño, o którym informował w GeekWeek.pl Karol Kubak, otwiera się w nowym oknie.

Sztuczna inteligencja a pogoda. Nowy model podwaja precyzję prognoz

Nowoczesna technologia została nazwana postprocessingiem. Cohen i jego współpracownicy latami rozwijali ten model, aby sztuczna inteligencja poprawiała swoje wyniki, porównując niedokładności z istniejącymi danymi historycznymi, a następnie na tej podstawie wprowadzała korekty.

W zeszłym roku przetestowano model. Zespół przesłał trzy modele do Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), uznawanego za najlepsze centrum prognostyczne na świecie. Każdego sezonu jest organizatorem konkursów dla różnych modeli.

Zgłoszenie Cohena i jego zespołu zajęło pierwsze miejsce. Wykorzystanie postprocessingu sprawiło, że moc predykcyjna oryginalnego modelu podwoiła się w zakresie subsezonowym. Po raz pierwszy model ten oferował lepsze wyniki niż opieranie się na średnich klimatologicznych.

Realna pomoc w reagowaniu na zagrożenia klimatyczne

Tak znaczące usprawnienie może już niedługo pomóc rolnikom i dostawcom energii na całym świecie w reagowaniu na zbliżające się katastrofy pogodowe.

- Poprawia to również prognozy dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych, czy to powodzi, fal mrozów, czy też innych - podsumowuje Cohen.

Autor dodaje, że biuro meteorologiczne Republiki Kenii zwróciło się już z prośbą o wdrożenie nowego modelu w celu usprawnienia prognozowania corocznego sezonu monsunowego. Zespół ma nadzieję, że inne grupy także będą korzystać z ich rozwiązania.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature, otwiera się w nowym oknie.



