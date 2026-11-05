Dziura ozonowa nad Antarktydą znów ogromna. Pogoda pokrzyżowała plany

W skrócie Dziura ozonowa w 2026 roku była siódmą największą w historii pomiarów, osiągając w szczytowym okresie średnią powierzchnię około 25 milionów kilometrów kwadratowych.

Za tak duże rozmiary zjawiska odpowiada wyjątkowo silny wir polarny, powstały wskutek słabych układów pogodowych, które normalnie rozbijają go w sierpniu i wrześniu.

Odbudowa warstwy ozonowej postępuje dzięki protokołowi montrealskiemu, jednak jej całkowite zniknięcie naukowcy przewidują dopiero w latach 70. XXI wieku.

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Dziura ozonowa nad Antarktydą w 2026 roku była wyjątkowo duża. Z pomiarów NASA i amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) wynika, że pod względem średniej powierzchni zajęła siódme miejsce wśród największych ubytków ozonu obserwowanych od 1979 roku. W szczytowym okresie, między 7 września a 13 października, obejmowała średnio około 25 mln km kw. To ponad dwa razy więcej niż powierzchnia Stanów Zjednoczonych.

Największy zasięg osiągnęła 18 września. Wtedy jej powierzchnia wynosiła mniej więcej 27 mln km kw. Przyczyną tak dużych rozmiarów nie był jednak nagły wzrost ilości szkodliwych substancji. Dużą rolę odegrała pogoda, a konkretnie wyjątkowo silny wir polarny.

Silny wir polarny sprzyjał niszczeniu ozonu

Wir polarny to rozległy układ wiatrów krążących wokół Antarktydy. Pomaga utrzymywać nad kontynentem bardzo zimne powietrze, które sprzyja powstawaniu chmur stratosferycznych. To właśnie na ich powierzchni zachodzą reakcje chemiczne prowadzące do niszczenia ozonu.

W sierpniu i wrześniu 2026 roku zjawiska pogodowe, które zwykle osłabiają wir polarny, były wyjątkowo słabe. W efekcie najsilniejsze wiatry utrzymały się dalej od bieguna południowego, a obszar sprzyjający ubytkowi ozonu stał się większy.

- Wir polarny był w tym roku wyjątkowo duży, częściowo dlatego, że wielkoskalowe układy pogodowe, które zwykle przemieszczają się z niższych warstw atmosfery i rozbijają wir, były szczególnie słabe w sierpniu i wrześniu - wyjaśniła Amy Butler z laboratorium nauk chemicznych NOAA.

Warstwa ozonowa nadal się odbudowuje

Duża dziura ozonowa nie oznacza jednak, że dotychczasowe działania ochronne przestały przynosić efekty. Wręcz przeciwnie. Zdaniem naukowców bez międzynarodowych ograniczeń jej rozmiary mogłyby być jeszcze większe. Gdyby stężenie substancji niszczących ozon pozostało na poziomie z 2000 roku, dziura mogłaby zajmować dodatkowe 3,5 mln km kw.

Kluczowe znaczenie ma tu protokół montrealski z 1987 roku. Dzięki międzynarodowemu porozumieniu stopniowo wycofano z użycia między innymi freony, wykorzystywane dawniej w lodówkach, klimatyzatorach czy materiałach izolacyjnych. Stężenie chloru pochodzącego z substancji niszczących ozon w stratosferze nad Antarktydą spadło już o około jedną trzecią w porównaniu z poziomem z lat 80.

Pamiętajmy jednak, że odbudowa nie następuje z dnia na dzień. Niektóre związki chemiczne mogą pozostawać w atmosferze przez wiele dziesięcioleci, są w warstwach, które nie mają szansy zostać oczyszczone przez opady. Co więcej, stare urządzenia i składowiska odpadów nadal mogą uwalniać ich pozostałości. Naukowcy szacują, że dziura ozonowa powinna zniknąć dopiero w latach 70. XXI wieku.

Źródło: NOAA



