W skrócie Ośrodki meteorologiczne z różnych krajów stosują odmienne metodologie oceny siły El Niño, co prowadzi do rozbieżnych wniosków na temat rekordowości tego zjawiska.

Globalne ocieplenie utrudnia pomiary, dlatego amerykańska agencja NOAA wprowadziła wskaźnik RONI, który analizuje różnice temperatur na tle pozostałych tropikalnych obszarów oceanu.

Dr Emily Becker z Uniwersytetu w Miami zaznacza, że mimo różnic w pomiarach, zjawisko jest bardzo silne, a jego ostateczną rangę poznamy dopiero po zakończeniu epizodu.

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Tegoroczne El Niño może okazać się jednym z najsilniejszych zjawisk w historii pomiarów. Problem w tym, że nie wszystkie ośrodki meteorologiczne oceniają je tak samo. Brytyjczycy mówią o bezprecedensowej sytuacji, Japończycy wskazują na rekord, a Amerykanie wciąż uważają, że jest w tyle za wcześniejszymi potężnymi epizodami.

Dlaczego prognozy El Niño tak bardzo się różnią?

El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne związane z temperaturą wód Oceanu Spokojnego. Zwykle stałe wiatry zwane pasatami przesuwają ciepłą wodę w kierunku Azji, a w pobliżu Ameryki Południowej na powierzchnię wydostaje się chłodniejsza woda z głębin. Podczas El Niño ten układ się zmienia. Wiatry słabną, a ciepła woda przemieszcza się na wschód, wpływając na pogodę w różnych częściach świata.

Zjawisko powraca średnio co dwa do siedmiu lat i zwykle trwa od dziewięciu do dwunastu miesięcy. Jego siłę można jednak oceniać na kilka sposobów. Brytyjski urząd meteorologiczny MetOffice zwraca uwagę na same temperatury powierzchni oceanu, które w środkowej części równikowego Pacyfiku przekroczyły wartości notowane podczas wcześniejszych epizodów.

Japońska agencja meteorologiczna porównuje temperatury z wartościami uznawanymi za normalne. Według jej pomiarów obecne El Niño jest najsilniejsze od 1949 roku. Amerykanie obserwują nieco inny obszar oceanu, dlatego ich wyniki nie muszą być takie same.

Zmiany klimatu komplikują pomiary

Kolejna trudność to globalne ocieplenie. Skoro oceany stają się coraz cieplejsze, porównywanie obecnych temperatur z dawnymi wartościami może nie oddawać rzeczywistej siły El Niño.

Dlatego amerykańska agencja NOAA zaczęła stosować wskaźnik RONI. Oprócz temperatury wód we wschodnio-środkowej części Pacyfiku uwzględnia on również to, jak wypadają na tle pozostałych tropikalnych obszarów oceanu. To właśnie różnice temperatur napędzają zmiany pogody.

Czy El Niño pobije historyczny rekord?

Dr Emily Becker, klimatolog z Uniwersytetu w Miami podkreśla, że niezależnie od przyjętej metody mamy do czynienia z bardzo silnym zjawiskiem. Jej zdaniem dopiero po jego zakończeniu będzie można dokładniej ocenić, jak wypada na tle wcześniejszych epizodów.

NOAA przewiduje, że obecne El Niño może zostać najsilniejszym w jej pomiarach, prowadzonych od 1950 roku. Musiałoby jednak osiągnąć odpowiednio wysoką wartość we wskaźniku RONI. Szanse na taki scenariusz oceniono jako duże, ale rekord nie jest jeszcze przesądzony.

W zasadzie wychodzi na to, że pewne jest tylko to, że naukowcy mają okazję lepiej zbadać, jak to potężne zjawisko działa w ocieplającym się świecie.



