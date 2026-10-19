El Niño może pobić rekord. NASA śledzi niepokojące zmiany na Pacyfiku

W skrócie Amerykańska agencja NOAA szacuje na 83 procent prawdopodobieństwo, że jesienią 2026 roku wystąpi najsilniejsze zjawisko El Niño od 1950 roku.

Satelity NASA monitorują zmiany temperatury, poziomu i koloru wody w Pacyfiku, co pozwala naukowcom obserwować rozwój zjawiska oraz ruchy fal Kelvina.

Ocieplenie wód Pacyfiku i słabnięcie pasatów powodują spadek liczebności fitoplanktonu, co bezpośrednio wpływa na morski łańcuch pokarmowy i globalną pogodę.

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Jesienią 2026 roku na Pacyfiku rozwija się zjawisko, które może okazać się najsilniejszym El Niño od 1950 roku. To znaczy, że możemy mieć do czynienia z czymś rzadszym niż zaćmienie Słońca, ale i potężniejszym niż jakikolwiek znany układ burzowy.

Według amerykańskiej agencji NOAA prawdopodobieństwo takiego scenariusza wynosi 83 proc. NASA uważnie obserwuje sytuację za pomocą satelitów, które pokazują, jak zmieniają się temperatura, poziom i kolor wody. To ważne, bo skutki El Niño wykraczają daleko poza ocean.

El Niño może pobić rekord. Co dzieje się na Pacyfiku?

Słówkiem przypomnienia, El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, które pojawia się średnio co dwa do siedmiu lat. Polega na ociepleniu wód w części równikowego Pacyfiku. Zmienia też kierunek i siłę wiatrów, wpływa na rozkład opadów i może zaburzać pogodę w różnych częściach świata.

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Pierwsze oznaki tegorocznego zjawiska satelity wykryły już w styczniu. W pobliżu Mikronezji pojawiła się fala ciepłej wody, zwaną falą Kelvina, która przemieszczała się na wschód. W kwietniu dotarła do wschodniej części Pacyfiku, a temperatura powierzchni oceanu zaczęła rosnąć.

- Fale Kelvina są jak bicie serca El Niño. Nasze satelity mierzące poziom morza pozwalają nam zajrzeć do oceanu i obserwować każde uderzenie - wyjaśnił Josh Willis z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA.

Obecnie wschodnia część Pacyfiku jest cieplejsza niż zwykle. Temperatura powierzchni wody przekracza średnią wieloletnią o około 1,7 stopnia Celsjusza. Cieplejsza woda zwiększa swoją objętość, dlatego w niektórych miejscach poziom morza podniósł się nawet o 30-40 cm.

Satelity NASA dostrzegają również inną zmianę

Wody równikowego Pacyfiku stają się bardziej niebieskie, ponieważ spada liczebność fitoplanktonu, czyli mikroskopijnych organizmów roślinnych stanowiących podstawę morskiego łańcucha pokarmowego.

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Podczas El Niño słabną stałe wiatry, zwane pasatami, które normalnie pomagają wynosić ku powierzchni chłodną wodę bogatą w składniki odżywcze. Bez tego dopływu fitoplankton ma gorsze warunki do rozwoju. Może to odbić się również na innych organizmach morskich, które muszą szukać pożywienia w nowych miejscach.

Skutki odczują ludzie na całym świecie

El Niño nie ogranicza się do zmian zachodzących w oceanie. Ciepła woda ogrzewa powietrze i dostarcza mu wilgoci, wpływając na powstawanie opadów oraz układ pogody na różnych kontynentach. Zmiany mogą odczuć między innymi rolnicy, strażacy i mieszkańcy wybrzeży.

NASA będzie nadal obserwować rozwój zjawiska. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, jak El Niño wpływa na planetę.

Źródło: NASA



