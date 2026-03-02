El Niño może wrócić w tym roku i znów namieszać w pogodzie

Karol Kubak

Karol Kubak

El Niño może znów namieszać w globalnym klimacie. Amerykańscy meteorolodzy dają spore szanse, że zjawisko powróci jeszcze w tym roku. Jeśli tak się stanie, 2026 a być może i 2027 również, mogą przejść do historii jako kolejne rekordowo gorące lata.

NOAA ostrzega. El Niño może podnieść temperatury w 2026 roku
El Niño to naturalnie występujące zjawisko. Występuje co dwa do siedmiu lat, wówczas obserwuje się silniejsze nagrzanie wód Pacyfiku oraz osłabienie siły pasatów (stałych wiatrów, które wieję od zwrotników w kierunku równika).Zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Zjawisko El Niño może ponownie uformować się jeszcze w tym roku i podnieść globalne temperatury do rekordowych poziomów. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (National Oceanic and Atmospheric Administration znana najlepiej pod skrótem NOAA) ocenia prawdopodobieństwo jego rozwoju w okresie lipiec-wrzesień na 50 do 60 proc. Aktualizację prognoz ma przedstawić także Światowa Organizacja Meteorologiczna.

Co to jest El Niño?

El Niño to cieplejsza faza zjawiska znanego jako El Niño-Southern Oscillation (ENSO). Nazwę nadali mu w XIX wieku rybacy z Peru i Ekwadoru, obserwując napływ niezwykle ciepłych wód w okolicach Bożego Narodzenia. Gdy pasaty słabną, ciepła woda przesuwa się ku środkowemu i wschodniemu Pacyfikowi, zmieniając rozkład opadów i wiatrów na całym świecie. Lata z El Niño należą zwykle do najcieplejszych w historii pomiarów.

Meteorolog dr Nat Johnson z NOAA wyjaśnił w rozmowie z AFP, że przy założeniu, że inne czynniki pozostają bez zmian, typowe zjawisko El Niño powoduje tymczasowy wzrost globalnej średniej temperatury rzędu 0,1-0,2 st. C. To niewiele w skali dnia, ale ogromnie dużo w skali planety.

Cyrkulacja ENSO
Cyrkulacja ENSOopr. GeekWeek.pl/NOAAdomena publiczna

2026 czy 2027. Kiedy uderzy fala ciepła?

Ostatnie El Niño z lat 2023-2024 przyczyniło się do tego, że rok 2023 był drugim najcieplejszym w historii, a 2024 - rekordowym. Dyrektor unijnej służby Copernicus dr Carlo Buontempo już w styczniu ostrzegał, że 2026 rok może być kolejnym rekordowym rokiem, jeśli zjawisko pojawi się jeszcze w tym roku.

Klimatolog dr Tido Semmler z irlandzkiej służby meteorologicznej zwraca jednak uwagę na opóźnienie reakcji atmosfery. Globalna atmosfera potrzebuje czasu, aby zareagować na El Niño. Dodał również że istnieje ryzyko, że 2026 rok będzie najcieplejszym w historii nawet bez El Niño, a to z powodu trendu globalnego ocieplenia. Według niego większe zagrożenie rekordem dotyczy 2027 roku, jeśli zjawisko rozwinie się w drugiej połowie 2026 r.

Zobacz również:

Lato w 2026 roku ma być gorące. Naukowcy ostrzegają przed upałami
Meteorologia

Jakie będzie lato w Polsce? Naukowcy łapią się za głowy

Julia Król
Julia Król

Nowe obliczenia NOAA. Czym jest RONI?

W lutym NOAA zmieniła sposób identyfikacji zjawiska. Dotychczasowy Oceanic Niño Index porównywał temperaturę powierzchni oceanu w wybranym obszarze z 30-letnią średnią. Problem w tym, że oceany szybko się ocieplają, a historyczna średnia przestaje być adekwatnym punktem odniesienia.

Nowa metoda - Relative Oceanic Niño Index (RONI) - porównuje temperaturę środkowo-wschodniego Pacyfiku z resztą tropików. Według NOAA to "jaśniejszy i bardziej wiarygodny sposób" śledzenia El Niño i La Niña w czasie rzeczywistym. W świecie, w którym rekordy temperatur padają niemal co roku, precyzja pomiaru przestaje być technicznym detalem. Staje się kluczowa.

Źródło: Phys.org

Strefa 51 w Nevadzie. Astrobiolog: Teorie spiskowe nadal istnieją© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze