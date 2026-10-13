El Niño się nasila. Ocean może pobić historyczny rekord

Karol Kubak

Karol Kubak

El Niño szybko się nasila, a temperatura wód równikowego Pacyfiku może osiągnąć poziom niespotykany w historii pomiarów. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że zjawisko wpłynie na pogodę w wielu regionach świata.

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Mapa El Niño z 8.06.2026; Ocean Spokojny, kolory obrazują cieplejsze i chłodniejsze obszary wód.
El Niño z 8 czerwca 2026 r. przedstawione na podstawie wysokości powierzchni morza.NASAdomena publiczna

W skrócie

  • Zjawisko El Niño przybiera na sile, a temperatura wód Pacyfiku może osiągnąć rekordowe wartości, przewyższając wyniki z przełomu lat 2015 i 2016.
  • Prognozy Światowej Organizacji Meteorologicznej wskazują, że zjawisko utrzyma się co najmniej do lutego 2027 roku, co może uczynić je jednym z najsilniejszych od 1950 roku.
  • El Niño spowoduje wzrost temperatury na wielu obszarach świata oraz wpłynie na opady, zwiększając ryzyko wystąpienia suszy lub ulewnych deszczy w różnych regionach.
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El Niño szybko przybiera na sile, temperatura wód tropikalnego Pacyfiku może w najbliższych miesiącach osiągnąć historyczne wartości. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ostrzega, że zjawisko wpłynie na pogodę w wielu częściach świata. Na niektórych obszarach wzrośnie ryzyko suszy, a w innych mogą pojawić się intensywniejsze opady.

Temperatura Pacyfiku rośnie w błyskawicznym tempie

El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne związane z ociepleniem powierzchni wód w środkowej i wschodniej części równikowego Pacyfiku. Zmienia warunki atmosferyczne, przez co jego skutki odczuwalne są również daleko od samego oceanu.

Najnowsza prognoza WMO wskazuje, że zjawisko będzie się nasilać aż do przewidywanego szczytu w grudniu 2026 roku. Wskaźnik Niño 3.4, który pomaga określić skalę ocieplenia wód w tej części Pacyfiku, wzrósł z 1,6 st. C powyżej normy w czerwcu do 2,5 st. C w sierpniu. W okresie od października do grudnia średnia anomalia może osiągnąć około 3,7 st. C. To więcej niż poprzedni rekord wynoszący 2,6 st. C, odnotowany na przełomie 2015 i 2016 roku.

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El Niño może być jednym z najsilniejszych od dekad

Według WMO prawdopodobieństwo utrzymania się zjawiska do lutego 2027 roku jest bliskie 100 proc. Organizacja nie wyklucza, że będzie to jedno z najsilniejszych El Niño od co najmniej 1950 roku.

Sekretarz generalna WMO Celeste Saulo zwraca uwagę, że znaczenie ma nie tylko samo zjawisko, ale też ilość ciepła zgromadzonego w oceanie.

El Niño nie dodaje planecie nowego ciepła. Uwalnia ciepło, które ocean gromadził już pod powierzchnią. Dlatego silnemu zjawisku tak często towarzyszy jeden z najgorętszych lat w historii pomiarów, jak w 2024 roku. Ocean, z którego uwalniane jest to ciepło, jest najcieplejszy, jaki kiedykolwiek zmierzyliśmy. Po prostu jest więcej ciepła, które może zostać uwolnione.
Powiedziała Celeste Saulo

Gdzie pojawią się susze, a gdzie intensywne opady?

Prognozy wskazują, że El Niño zwiększy prawdopodobieństwo temperatur wyższych od średniej na dużych obszarach świata. Nie oznacza to, że wszędzie każdy dzień będzie cieplejszy, ale rośnie ryzyko występowania ekstremalnych upałów.

Zmienić mogą się również opady. Więcej deszczu może pojawić się między innymi w części Afryki Wschodniej, Azji Środkowej i Ameryki Południowej. Z kolei na subkontynencie indyjskim, w części Ameryki Środkowej oraz północno-zachodniej części Ameryki Południowej prognozowane są warunki sprzyjające suszy.

WMO zaznacza jednak, że są to prognozy sezonowych tendencji, a nie dokładne przewidywania pogody dla poszczególnych miejsc.

Źródło: Światowa Organizacja Meteorologiczna

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