La Niña kontra El Niño. Nadchodzi kolejna zmiana

El Niño-Oscylacja Południowa (ENSO) to globalne zjawisko meteorologiczne, które obejmuje cykliczne zmiany temperatury w równikowym Pacyfiku, przechodzące między cieplejszą fazą wód powierzchniowych (El Niño) i chłodniejszą (La Niña). El Niño obniża ciśnienie nad Oceanem Spokojnym, natomiast La Niña je podnosi. Zmiany te wpływają na globalną cyrkulację atmosferyczną.

Obecnie trwa słaba La Niña, która osiągnęła szczyt w listopadzie 2025, ale zaczyna zanikać - według WMO słabe zjawisko może jeszcze wpłynąć na pogodę w ciągu kilku miesięcy. Jak wskazuje Severe Weather Europe, dane pokazują już jednak, że pod powierzchnią oceanu tworzy się "kieszeń" cieplejszej wody - czyli typowy sygnał nadchodzącego El Niño. Analizy ujawniają też charakterystyczny układ ciśnienia nad Północnym Pacyfikiem, który sprzyja osłabieniu pasatów i ociepleniu wód. To dodatkowo potwierdza wysokie prawdopodobieństwo rozwoju El Niño. Meteorolodzy informują, jak prognozowany jest przebieg zjawiska. Jego wpływ może być zauważalny także w Europie - również w Polsce.

Powrót El Niño. Jak wpłynie na wzorce pogodowe?

Serwis Severe Weather Europe zaznacza, że prognozowana jest wyraźna anomalia El Niño. Zjawisko El Niño m.in. zmienia wzorce opadów, także śniegu, wpływając nieco inaczej na pogodę w różnych rejonach świata. Najbardziej efekty anomalii odczuwają Stany Zjednoczone i Kanada, wpływ jest jednak globalny. Oddziaływanie na Europę jest słabsze, lecz wciąż dostrzegalne.

- Podczas zimy El Niño można zobaczyć mniej śniegu na północy Stanów Zjednoczonych i na Środkowym Zachodzie. Jednak więcej śniegu obserwuje się we wschodniej Kanadzie, w centralnych i południowych Stanach Zjednoczonych, na Równinach, a także na wschodniej części Stanów Zjednoczonych i na północnym wschodzie [...] Po minięciu Kanady i Stanów Zjednoczonych prąd strumieniowy przemieszcza się na północny Atlantyk, gdzie może obrać różne trasy w kierunku Europy. Jednak efekty ENSO są znacznie mniej bezpośrednie w Europie niż w Ameryce Północnej - wyjaśnia Severe Weather Europe.

Są pierwsze prognozy wpływu anomalii. Zima El Niño

Prognoza ECMWF wskazuje, że szczyt El Niño może przypaść na przyszłe lato lub jesień i potrwać do końca roku, osiągając umiarkowaną siłę. Inne systemy prognozowania również sugerują rozwój El Niño w 2026 roku. El Niño wpłynie więc na wzorce pogodowe przede wszystkim jesienią i zimą, a to może prowadzić do anomalii w opadach śniegu. Historia pokazuje przy tym, że zjawisko zwykle daje o sobie znać bardziej intensywnie, niż zapowiadają to wstępne prognozy. Czego można spodziewać się w przypadku zimy El Niño?

- Patrząc na anomalie śnieżne El Niño, naprawdę widać drogę chłodniejszego powietrza, co tworzy większy potencjał opadów śniegu od południowej Wielkiej Brytanii, przez Europę Środkową aż do południowego wschodu. To pokazuje potencjalny korytarz zimnego powietrza, z większą ilością śniegu również w centralnych częściach - podaje Severe Weather Europe.

