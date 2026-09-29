Europa płonie. Rekordowe 41,3 st. C pod koniec września

Julia Król

Julia Król

Hiszpania walczy z niezwykłym żarem pod koniec września. W Sewilli termometry pokazały 41,3 stopnia Celsjusza, co jest absolutnym ewenementem dla tej pory roku i najpewniej ostatnim tak gorącym dniem w Europie w 2026 roku.

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Ziemia w ciepłych barwach, termometr z temperaturą 41,3 st. C, intensywne słońce i żółte niebo.
Historyczny upał w Hiszpanii. Termometry wskazały 41,3 st. C we wrześniu123RF/PICSEL

Historyczny upał w Hiszpanii

Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) przekazała, że w sobotę 26 września w Sewilli termometry pokazały 41,3 stopnia Celsjusza. To pierwszy raz, kiedy w kontynentalnej części Hiszpanii jest tak gorąco pod koniec września. Wszystko przez zalegające gorące powietrze.

Pobity został w ten sposób rekord ustanowiony zaledwie dzień wcześniej, w piątek 25 września. W Andújar temperatura sięgnęła wtedy 40,1 st. C. Poprzedni rekord obowiązywał aż 40 lat. Został ustanowiony 25 września 1983 roku w Sewilli, gdzie słupki rtęci wskazały wtedy 40 stopni Celsjusza.

To prawdopodobnie ostatni rekord w tym roku

- Tak wysokie wartości nie wystąpią już w Europie w tym roku, co czyni ten pomiar (niemal na pewno) ostatnim przypadkiem temperatury sięgającej 40 st. C na kontynencie w 2026 r. - zaznaczył w poście na platformie X serwis meteorologiczny Ventusky.com.

Nie jest to typowy odczyt termometrów o tej porze roku. Za napływ bardzo ciepłego powietrza odpowiadała masa subtropikalna znad północnej Afryki. Mieszkańcy Hiszpanii mogli się jednak przyzwyczaić do wysokich temperatur, gdyż na początku września w miejscowości El Granado w Andaluzji zanotowano 45,7 stopnia Celsjusza. Jest to najwyższa temperatura tego roku w Hiszpanii.

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Zjawisko super El Niño dalej się rozwija i nie osiągnęło jeszcze swojego maksimum

Hiszpania nie jest jedynym krajem dotkniętym tegoroczną falą upałów. Informował o tym w GeekWeek.pl Karol Kubak już w kwietniu tego roku, otwiera się w nowym oknie. Wszystko przez niezwykle silne zjawisko super El Niño.

El Niño 19 września ustanowił rekord temperatury powierzchni Pacyfiku. Była ona aż o 3,05 st. C wyższa od średniej. A to jeszcze nie koniec - oczekiwane maksimum zjawiska wciąż przed nami.

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Fale upałów są przede wszystkim alarmem dla ekosystemu, o czym pisałam w sierpniu, otwiera się w nowym oknie. Morze Śródziemne ocieplało się do temperatur przypominających te z tropików. Polska także może ucierpieć przez potencjalnie nadchodzący niż genueński. Silne układy niżowe tworzące się nad Morzem Śródziemnym, wyglądem przypominające cyklony tropikalne, są w stanie przynieść nawalne, długotrwałe opady i powodzie błyskawiczne. Jesienne i późnoletnie skutki załamań pogody w naszym rejonie mogą być wyjątkowo dotkliwe.

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