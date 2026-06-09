El Niño to jedno z najważniejszych zjawisk wpływających na pogodę na całym świecie. Teraz naukowcy otrzymali nowe narzędzie do oceny jego siły. Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) zaprezentowało nowy wskaźnik, który ma lepiej oddzielać sygnał El Niño od wpływu globalnego ocieplenia.

Nowy indeks El Niño ma dawać dokładniejszy obraz

Najczęściej używane wskaźniki El Niño opierały się na porównywaniu aktualnej temperatury powierzchni oceanu z historyczną wartością odniesienia. Problem w tym, że klimat stale się ociepla, a wraz z nim rośnie również temperatura oceanów. To sprawia, że interpretacja wyników staje się coraz trudniejsza.

Nowy indeks działa inaczej. Zamiast odnosić temperaturę w środkowej części Pacyfiku do dawnej normy, porównuje ją z temperaturami występującymi w całej strefie tropikalnej w tym samym czasie. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy obserwowane warunki rzeczywiście są wyjątkowe.

Dr Tim Stockdale z ECMWF, zwraca uwagę, że rosnące temperatury tła mogą zaburzać ocenę zjawiska. - Wraz z ocieplaniem się klimatu interpretacja anomalii staje się coraz trudniejsza. Rosnące temperatury tła mogą sprawiać, że niedawne epizody El Niño wydają się silniejsze, niż są w rzeczywistości, a zjawiska La Niña słabsze. Nowe względne indeksy El Niño porównują region Niño 3.4 i inne obszary z ogólną temperaturą tropików w tym samym czasie, oferując perspektywę mniej wrażliwą na długoterminowe ocieplenie - mówi meteorolog.

Łatwiejsze porównywanie zjawisk w czasie

Według ECMWF nowy wskaźnik pozwala dokładniej śledzić i porównywać kolejne epizody El Niño, ponieważ jest mniej podatny na wychwytywanie samego sygnału globalnego ocieplenia. Dzięki temu łatwiej oddzielić naturalne wahania klimatu od długoterminowych zmian zachodzących na Ziemi.

Co ważne, Relative Niño Index, bo taką nazwę nosi, został przygotowany w niemal tej samej skali co tradycyjne wskaźniki. Oznacza to, że meteorolodzy i klimatolodzy mogą zacząć korzystać z niego bez konieczności uczenia się nowych progów i zasad interpretacji.

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Prognozy wskazują na możliwe silne El Niño

Publikacja nowego indeksu zbiega się z prognozami, które sugerują wystąpienie wyjątkowo silnego El Niño.

- Jego dostępność stała się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ wskaźniki wskazują na możliwość wystąpienia El Niño o co najmniej umiarkowanej sile, ale potencjalnie osiągającego dużą intensywność. Możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem równie znaczącym jak każde, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 50 lat - podkreśla dyrektor generalny ECMWF dr Florian Pappenberger.

Źródło: Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF)

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