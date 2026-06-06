Kolejne tornado w Polsce. Nagranie trafiło do sieci
W Polsce zaobserwowano kolejne tornado. Trąba powietrzna przeszła 5 czerwca przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim. Zdarzenie potwierdzają zarówno eksperci z IMGW, jak i Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych. Zjawisko zostało udokumentowane na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych.
W skrócie
- Przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim przeszła trąba powietrzna, potwierdzona w Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych.
- Tego dnia w regionie odnotowano superkomórki burzowe. Z czasem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ukazujące przejście tornada.
- Podobne zjawisko wystąpiło 30 maja na terenie województwa opolskiego, gdzie trąba powietrzna zniszczyła kilkanaście budynków w Balcerzowicach.
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Kolejna trąba powietrzna w Polsce. Tym razem w woj. warmińsko-mazurskim
Jak przekazał Piotr Szuster z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW, przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim przeszła trąba powietrzna.
Do zdarzenia doszło w piątek 5 czerwca w godzinach popołudniowych. To już kolejna taka sytuacja w Polsce, która miała miejsce w ostatnim czasie.
Tornado przeszło przez miejscowość Cudnochy. Jest nagranie
W piątek w regionie odnotowano występowanie superkomórek burzowych, które mogą nieść silny wiatr, nawalne opady deszczu i grad. Jak donosił 5 czerwca na portalu X Piotr Szuster z IMGW i stowarzyszenia Skywarn Polska - Polscy Łowcy Burz, superkomórka w rejonie Mrągowa i Mikołajek charakteryzowała się "obecnością sygnatury świadczącej o ruchu wirowym".
Z czasem pojawiły się doniesienia, że przez wieś Cudnochy w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki przeszła trąba powietrzna.
W sobotę 6 czerwca Szuster dodał na X wpis z informacją, że w Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (ESWD) potwierdzono wczorajszą obserwację tornada w miejscowości Cudnochy.
W mediach społecznościowych pojawił się film ukazujący przejście trąby powietrznej przez Cudnochy. Widać na nim charakterystyczny lej.
"Zostało zaobserwowane krótkotrwałe tornado. W danych radarowych zidentyfikowano kilka prędkości", podała ESWD. Na ten moment nie pojawiły się doniesień o poszkodowanych.
W piątek 5 czerwca burze przetaczały się nie tylko na północno-wschodnich obszarach Polski, ale również w innych częściach kraju, o czym informowało IMGW. Superkomórki burzowe utworzyły się także na Litwie, gdzie również zarejestrowano tornada - obserwowano trzy trąby powietrzne.
Kolejne takie zjawisko w Polsce. Wcześniej tornado przeszło przez Balcerzowice
To już następna taka sytuacja w ostatnich dniach, gdy w Polsce pojawia się trąba powietrzna. Wcześniej - 30 maja - podobne zjawisko zanotowano na terenie województwa opolskiego. Wówczas do dużych zniszczeń doprowadziła trąba powietrzna przechodząca przez Balcerzowice.
Uszkodzonych zostało wtedy 18 budynków, spośród których 11 to domy mieszkalne. 2 z nich uległy takim zniszczeniom, że zostały decyzją nadzoru budowlanego wyłączone z użytku.
Meteorolodzy zapowiadają, że wraz z napływem gorącego i wilgotnego powietrza w najbliższym czasie może wzrosnąć zagrożenie występowania silnych burz, a nawet kolejnych lokalnych trąb powietrznych.