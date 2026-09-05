Koniec tradycyjnych prognoz? Google stawia na sztuczną inteligencję

Karol Kubak

Karol Kubak

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w prognozowanie pogody. Google pokazał WeatherNext 3, model, który korzysta z aktualnych danych satelitarnych i ma tworzyć prognozy nawet co godzinę. System ma być dokładniejszy także w przewidywaniu opadów i lepiej radzić sobie z lokalnymi różnicami pogodowymi.

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Błyskawice na burzowym niebie, wizualizacje modelu pogodowego i napis WeatherNext3.
Google powierza pogodę sztucznej inteligencji. Tak ma działać nowy modelGoogle123RF/PICSEL

W skrócie

  • Google zaprezentował model WeatherNext 3, który wykorzystuje aktualne dane satelitarne do tworzenia prognoz pogody odświeżanych co godzinę z wysoką dokładnością przestrzenną.
  • Nowy system Google WeatherNext 3 trenowano na danych opadowych NASA, co pozwoliło poprawić dokładność przewidywania opadów, w tym deszczu i śniegu, o około 50 procent.
  • Technologia trafi do usług Google, w tym wyszukiwarki i aplikacji Gemini, wspierając także sektor energetyki odnawialnej w szacowaniu produkcji prądu z wiatru i słońca.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Google chce, by prognoza pogody była tworzona przez sztuczną inteligencję. Gigant z Mountain View przedstawił WeatherNext 3 - model AI, który ma przewidywać pogodę na całym świecie na podstawie między innymi aktualnych danych z satelitów. System ma odświeżać prognozy co godzinę i przewidywać pogodę w skali kilku kilometrów.

AI patrzy na pogodę niemal w czasie rzeczywistym

WeatherNext 3 różni się od wcześniejszego modelu przede wszystkim tym, skąd czerpie informacje. Wiele modeli AI uczy się na danych z klasycznych modeli pogodowych. Te opierają się na obliczeniach wykonywanych przez superkomputery, ale dane mogą mieć nawet sześciogodzinne opóźnienie.

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Nowy system Google ma korzystać bezpośrednio z bieżących obserwacji. Do modelu trafiają dane z geostacjonarnych satelitów, dzięki czemu prognoza może być aktualizowana co godzinę. WeatherNext 3 ma też wykorzystywać obserwacje ze stacji meteorologicznych. Ma to pomóc uwzględniać lokalne warunki.

Rozdzielczość prognoz zwiększono w porównaniu z WeatherNext 2. Temperaturę i wilgotność można przewidywać w siatce 5 km, a część danych atmosferycznych - przy 25 km. Google podaje, że obraz pogody jest dzięki temu około pięć razy dokładniejszy przestrzennie.

Porównanie map powierzchniowej temperatury z różną rozdzielczością, gdzie lewa połowa przedstawia obraz o niższej szczegółowości, a prawa połowa wyraźniejszy, szczegółowy rozkład temperatur dla tego samego obszaru geograficznego.
Porównanie dokładności modeli WeatherNex 2 (po lewej) i 3 (po prawej).Googlemateriał prasowy

Największy problem? Deszcz i śnieg

Największym wyzwaniem pozostają opady. Deszcz i śnieg zależą od procesów zachodzących w bardzo małej skali, przez co modele mogą rozmywać obszary opadów albo nie trafiać z granicą gwałtownej burzy.

WeatherNext 3 trenowano na danych opadowych z satelitów NASA oraz na globalnej analizie opadów stworzonej przez Google. Według testów firmy nowy model poprawił wyniki prognoz opadów.

AI trafi do usług Google

WeatherNext 3 ma być wykorzystywany w wyszukiwarce Google, aplikacji Gemini, Mapach Google oraz Google Earth Engine. Firma podaje, że przy prognozowaniu z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia dokładność przewidywania opadów może być nawet o 50 proc. wyższa.

Model ma też przewidywać warunki ważne dla energetyki odnawialnej - wiatr na wysokości turbin, zachmurzenie czy poziom promieniowania słonecznego. Dane mogą więc służyć do szacowania produkcji energii z farm wiatrowych i słonecznych.

Nie oznacza to jednak, że AI rozwiązało problem nieprzewidywalnej pogody, o którym wielokrotnie pisałem w Interii Geekweek. Google podkreśla, że atmosfera zawsze zachowa pewien stopień niepewności. Przy groźnych zjawiskach wciąż trzeba będzie korzystać z oficjalnych ostrzeżeń lokalnych służb meteorologicznych.

Źródło: Google

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