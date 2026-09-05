W skrócie Google zaprezentował model WeatherNext 3, który wykorzystuje aktualne dane satelitarne do tworzenia prognoz pogody odświeżanych co godzinę z wysoką dokładnością przestrzenną.

Nowy system Google WeatherNext 3 trenowano na danych opadowych NASA, co pozwoliło poprawić dokładność przewidywania opadów, w tym deszczu i śniegu, o około 50 procent.

Technologia trafi do usług Google, w tym wyszukiwarki i aplikacji Gemini, wspierając także sektor energetyki odnawialnej w szacowaniu produkcji prądu z wiatru i słońca.

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Google chce, by prognoza pogody była tworzona przez sztuczną inteligencję. Gigant z Mountain View przedstawił WeatherNext 3 - model AI, który ma przewidywać pogodę na całym świecie na podstawie między innymi aktualnych danych z satelitów. System ma odświeżać prognozy co godzinę i przewidywać pogodę w skali kilku kilometrów.

AI patrzy na pogodę niemal w czasie rzeczywistym

WeatherNext 3 różni się od wcześniejszego modelu przede wszystkim tym, skąd czerpie informacje. Wiele modeli AI uczy się na danych z klasycznych modeli pogodowych. Te opierają się na obliczeniach wykonywanych przez superkomputery, ale dane mogą mieć nawet sześciogodzinne opóźnienie.

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Nowy system Google ma korzystać bezpośrednio z bieżących obserwacji. Do modelu trafiają dane z geostacjonarnych satelitów, dzięki czemu prognoza może być aktualizowana co godzinę. WeatherNext 3 ma też wykorzystywać obserwacje ze stacji meteorologicznych. Ma to pomóc uwzględniać lokalne warunki.

Czy wiesz, że... Satelity geostacjonarne "wiszą" nieruchomo nad jednym punktem Ziemi?



Satelity geostacjonarne krążą wokół Ziemi na wysokości dokładnie 35 786 kilometrów nad równikiem. Ponieważ ich czas obiegu wynosi precyzyjnie 23 godziny, 56 minut i 4 sekundy, obracają się idealnie w tempie doby gwiazdowej naszej planety, przez co z perspektywy powierzchni i obserwatora, wydają się wisieć nieruchomo w jednym punkcie.



Tę wyjątkową właściwość wykorzystuje się w meteorologii – geostacjonarne satelity pogodowe (takie jak europejska seria Meteosat - na zdjęciu - czy amerykańska GOES) nieustannie obserwują ten sam fragment globu. Dzięki temu dostarczają ciągłe nagrania i dane w czasie rzeczywistym, co pozwala naukowcom śledzić na żywo rozwój cyklonów, przemieszczanie się frontów atmosferycznych oraz gwałtownych burz niemal dla połowy kuli ziemskiej jednocześnie.

Rozdzielczość prognoz zwiększono w porównaniu z WeatherNext 2. Temperaturę i wilgotność można przewidywać w siatce 5 km, a część danych atmosferycznych - przy 25 km. Google podaje, że obraz pogody jest dzięki temu około pięć razy dokładniejszy przestrzennie.

Porównanie dokładności modeli WeatherNex 2 (po lewej) i 3 (po prawej). Google materiał prasowy

Największy problem? Deszcz i śnieg

Największym wyzwaniem pozostają opady. Deszcz i śnieg zależą od procesów zachodzących w bardzo małej skali, przez co modele mogą rozmywać obszary opadów albo nie trafiać z granicą gwałtownej burzy.

WeatherNext 3 trenowano na danych opadowych z satelitów NASA oraz na globalnej analizie opadów stworzonej przez Google. Według testów firmy nowy model poprawił wyniki prognoz opadów.

AI trafi do usług Google

WeatherNext 3 ma być wykorzystywany w wyszukiwarce Google, aplikacji Gemini, Mapach Google oraz Google Earth Engine. Firma podaje, że przy prognozowaniu z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia dokładność przewidywania opadów może być nawet o 50 proc. wyższa.

Model ma też przewidywać warunki ważne dla energetyki odnawialnej - wiatr na wysokości turbin, zachmurzenie czy poziom promieniowania słonecznego. Dane mogą więc służyć do szacowania produkcji energii z farm wiatrowych i słonecznych.

Nie oznacza to jednak, że AI rozwiązało problem nieprzewidywalnej pogody, o którym wielokrotnie pisałem w Interii Geekweek. Google podkreśla, że atmosfera zawsze zachowa pewien stopień niepewności. Przy groźnych zjawiskach wciąż trzeba będzie korzystać z oficjalnych ostrzeżeń lokalnych służb meteorologicznych.

Źródło: Google



