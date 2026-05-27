Europa zmaga się z silną falą upałów. Nad zachodnią częścią kontynentu utworzyła się tzw. kopuła ciepła, czyli układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje gorące powietrze napływające z północnej Afryki. Efektem są temperatury typowe dla środka lata, które pojawiły się już pod koniec maja.

Rekordowy maj w Wielkiej Brytanii

W londyńskich ogrodach Kew Gardens termometry pokazały 34,8 st. C, co stało się nowym rekordem dla maja. To aż o dwa stopnie więcej od poprzedniego maksimum odnotowanego w tym miesiącu.

Brytyjski urząd meteorologiczny Met Office podkreślił, że takie wartości byłyby wyjątkowe nawet w środku lata. Tymczasem o tej porze roku temperatury w Londynie zwykle wynoszą około 17-18 st. C.

Meteorolog Greg Dewhurst z Met Office zwrócił uwagę, że coraz częstsze pojawianie się tak wysokich temperatur jest wyraźnym sygnałem postępujących zmian klimatu. Naukowcy od lat wskazują, że ocieplenie klimatu zwiększa intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze czy powodzie.

Francja pod ostrzeżeniami przed upałem

Po drugiej stronie kanału La Manche sytuacja jest równie poważna. Francuska służba meteorologiczna Meteo-France objęła osiem departamentów zachodniej części kraju alertem przed falą upałów. Oznacza to co najmniej trzy dni i noce z wysokimi temperaturami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

W wielu miejscach odnotowano rekordowo wysokie temperatury dla maja. W Paryżu już w sobotę temperatura przekroczyła 30 st. C (dokładnie 31,9 st. C). W najbliższych dniach na południu kraju prognozowane jest nawet 36-37 st. C.

Upały niestety mają też tragiczne skutki. Francuskie służby poinformowały o śmierci uczestnika biegu ulicznego w Paryżu oraz 28-letniej kobiety, która doznała udaru cieplnego podczas zawodów lekkoatletycznych.

Hiszpania i Włochy przygotowują się na warunki ekstremalne

Jeszcze wyższych temperatur spodziewa się Hiszpania. Państwowa agencja meteorologiczna Aemet ostrzega, że przez cały tydzień utrzymają się "nadzwyczaj wysokie temperatury jak na tę porę roku". Między środą a piątkiem słupki rtęci mogą pokazać od 36 do 38 st. C.

Także we Włoszech władze reagują na zagrożenie. Region Lacjum (obejmujący Rzym) ograniczył pracę na otwartej przestrzeni między godziną 12:30 a 16:00. Przepisy dotyczą m.in. rolnictwa, budownictwa i sektora logistycznego.

Dlaczego Europa ogrzewa się tak szybko?





