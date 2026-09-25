Spis treści: Kto odpowiada za nadawanie imion huraganom i tajfunom na świecie? Jak powstają nazwy europejskich orkanów i kto decyduje o ich wyborze? Czym różnią się zasady nazywania huraganów od nadawania imion orkanom w Europie?

Nie istnieje jeden globalny urząd odpowiedzialny za nazywanie wszystkich groźnych zjawisk pogodowych. Huragany, tajfuny i europejskie orkany podlegają zupełnie różnym systemom, które wykształciły się w różnych częściach świata. Imiona niektórych zjawisk powstają wiele lat wcześniej, inne nazywane są na bieżąco.

Kto odpowiada za nadawanie imion huraganom i tajfunom na świecie?

Za nazwy huraganów i większości tajfunów odpowiada Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). Koordynuje ona prace regionalnych komitetów zajmujących się poszczególnymi akwenami. To właśnie te zespoły przygotowują listy nazw używanych później przez meteorologów i media.

W przypadku Atlantyku, gdzie rodzą się huragany zagrażające Karaibom i Ameryce Północnej, wykorzystywanych jest sześć list imion rotujących co sześć lat. Oznacza to, że nazwa użyta w jednym sezonie może powrócić po sześciu latach, o ile nie zostanie wycofana z obiegu. Nie jest to jednak sztywną regułą. Jeśli huragan okaże się wyjątkowo niszczycielski lub śmiertelny, jego nazwa przechodzi na meteorologiczną emeryturę. Dlatego nigdy więcej nie zobaczymy huraganów o nazwach Katrina, Sandy czy Irma. Komitet WMO usuwa takie imiona z list, aby uniknąć bolesnych skojarzeń.

Lista imion nadawanych huraganom jest ściśle określona, każda litera alfabetu ma tu swojego jednego przedstawiciela. Obejmuje więc 21 imion. Jeśli ich pula się wyczerpie w ciągu roku, badacze sięgają po nazwy greckie. Dawniej huragany otrzymywały wyłącznie żeńskie imiona. Dopiero od 1979 roku, na wniosek środowisk feministycznych, zaczęto naprzemiennie stosować imiona żeńskie i męskie.

Zupełnie inny system działa na zachodnim Pacyfiku, gdzie zamiast klasycznych imion spotykamy nazwy takie jak Damrey, Gaemi, Koinu czy Wukong. Są one zgłaszane przez kraje należące do Komitetu Tajfunowego ESCAP/WMO. Nazwy mają odzwierciedlać kultury państw regionu. Oznaczają często zwierzęta, rośliny, mityczne stworzenia, a nawet lokalne miejsca. Przykładowo Damrey oznacza słonia, Gaemi mrówkę, a Tianma latającego konia z chińskich legend

Jak powstają nazwy europejskich orkanów i kto decyduje o ich wyborze?

Europa rządzi się własnymi prawami. W przeciwieństwie do tropikalnych huraganów nie ma tutaj jednego centralnego systemu obejmującego cały kontynent. Za nazewnictwo europejskich orkanów odpowiadają grupy narodowych służb meteorologicznych współpracujące w ramach sieci EUMETNET.

Dla Polski szczególnie istotne są nazwy nadawane przez zachodnioeuropejską grupę obejmującą brytyjski Met Office, irlandzki Met Éireann i holenderski KNMI. To właśnie stamtąd pochodzą głośne nazwy europejskich sztormów i orkanów, które później pojawiają się w mediach na całym kontynencie. Dlatego słyszeliśmy o orkanach Ciara, Dudley, Eunice czy Franklin. Gdy takie układy baryczne zbliżają się do Europy Środkowej, ich oryginalne nazwy są zwykle przejmowane przez redakcje i służby meteorologiczne w wielu krajach. Zanim system zaczął funkcjonować, te same zjawiska miewały inne nazwy w różnych częściach Europy. Niemiecki Herwart u nas był swojskim Grzegorzem, a Xavier - Ksawerym. Wspólne nazewnictwo pojawiało się stopniowo po roku 2015 i dziś jest jednolite dla całej Europy.

Część nazw pochodzi od zwykłych mieszkańców. Met Office przez cały rok przyjmuje propozycje od społeczeństwa, a następnie eksperci wspólnie tworzą listę używaną w kolejnym sezonie. Nie każde imię ma jednak szansę trafić na oficjalną listę. Odrzucane są nazwy trudne do wymówienia, budzące kontrowersje polityczne, kojarzone ze znanymi postaciami publicznymi lub markami komercyjnymi. Meteorolodzy zwracają też uwagę, czy dana nazwa będzie łatwo rozpoznawalna w różnych krajach. Niemcy poszły jeszcze dalej i nadawanie imion zjawiskom pogodowym jest tam skomercjalizowane. Za opłatą można tam sobie nazwać orkan, o ile imię nie będzie wzbudzało kontrowersji.

Czym różnią się zasady nazywania huraganów od nadawania imion orkanom w Europie?

Największa różnica dotyczy samego sposobu tworzenia list. Huragany i tajfuny WMO nazywa często na wiele lat do przodu. Korzysta przy tym z międzynarodowych wykazów przygotowywanych przez regionalne komitety. Nazwy są przypisane do konkretnych regionów świata i pojawiają się według ustalonej kolejności. Europejskie orkany dostają nazwy co sezon. Aktualizują je regionalne grupy służb meteorologicznych. Dodatkowo dużą rolę odgrywają propozycje zgłaszane przez mieszkańców.

Różni się również sam moment nadania nazwy. Huragan otrzymuje imię po osiągnięciu określonych parametrów meteorologicznych. W Europie kluczowe są natomiast przewidywane skutki dla ludzi, infrastruktury i transportu. Część orkanów, które nie są wielkim zagrożeniem, przemyka więc przez Europę bezimiennie. Natomiast gdy tropikalny huragan przedostanie się nad Atlantyk i dotrze do Europy, zwykle zachowuje oryginalną nazwę nadaną wcześniej przez amerykańskich meteorologów. Nie otrzymuje nowego europejskiego imienia.