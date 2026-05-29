Niewiarygodne temperatury w maju. Europa walczy z falą gorąca

Europa zmaga się z wyjątkowo intensywną falą gorąca, która pojawiła się znacznie wcześniej niż zwykle. W wielu krajach temperatury przypominają środek wakacji, mimo że kalendarz wciąż pokazuje maj. Szczególnie dotkliwie odczuwa to Portugalia, gdzie odnotowano najwyższą temperaturę dla tego miesiąca w historii pomiarów. Poprzedni rekord z maja 2001 r. wyniósł 40 st. Cel., tymczasem w tym roku zanotowano temperaturę 40,3 st. Cel. Według prognoz dzisiaj temperatura przekroczy 35 stopni, po czym upały zaczną ustępować.

Ekstremalne wartości pojawiły się także w innych częściach kontynentu. Meteorolodzy alarmują, że obecna sytuacja jest nietypowa zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak i jego termin. W niektórych regionach słupki rtęci pokazują wyniki nawet o kilka lub kilkanaście stopni wyższe od średniej dla końcówki wiosny.

Europa się topi

Rekordy padły także w innych państwach Europy. We Francji i Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższe temperatury dla maja od rozpoczęcia pomiarów. W części miast mieszkańcy szukają ochłody w parkach, nad wodą oraz w klimatyzowanych budynkach, ponieważ wiele domów nie jest przystosowanych do tak wysokich temperatur. Szkoła podstawowa w Souston we Francji pozostanie dziś zamknięta po tym, jak na początku tygodnia temperatura w jej wnętrzu osiągnęła 53 stopnie Celsjusza. W czwartek w Paryżu temperatura sięgnęła 33 stopni, a w sobotę i niedzielę ma wzrosnąć do 34.

Włoskie władze ogłosiły czerwony alert przed falą upałów dla Rzymu, gdzie w czwartek temperatura osiągnęła 32 stopnie. Niemcy, Holandia i Szwajcaria również mierzą się z napływem gorącego powietrza, a prognozy wskazują, że ma to potrwać do weekendu.

Bezpośrednią przyczyną fali upałów jest tzw. kopuła ciepła, czyli obszar wysokiego ciśnienia, który ulega zablokowaniu i zatrzymuje pod sobą ciepłe powietrze. Naukowcy twierdzą, że częstsze i intensywniejsze fale upałów są skutkiem zmian klimatu. Według serwisu klimatycznego Copernicus w ciągu ostatnich 30 lat Europa zwiększyła swoją temperaturę o 0,56 st. Cel. Tyle wystarczy, aby ekstremalne temperatury stały się znacznie dotkliwsze.

W czwartek ONZ ostrzegła, że średnie temperatury na świecie prawdopodobnie utrzymają się na poziomie rekordowym lub zbliżonym do rekordowego przez kolejne cztery lata. Nowy najcieplejszy rok w historii ma nastąpić przed 2031 r.

