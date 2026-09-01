Na mapach czerwono. 30-stopniowy upał znów wedrze się do Polski

Karol Kubak

Karol Kubak

Pierwszy dzień września kojarzy się już bardziej z tornistrami, powrotem do pracy i końcem wakacji niż z latem. Pogoda nie zamierza jednak tak szybko przechodzić w jesienny tryb. Najbliższe dni będą chłodniejsze i deszczowe, ale później czeka nas wyraźny powrót ciepła. Na południu Polski temperatura może sięgnąć nawet 30 st. C.

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Termometr z wysoką temperaturą i dwie mapy pokazujące rozkład upałów w Polsce w przyszłym tygodniu.
Lato jeszcze nie odpuszcza. W przyszłym tygodniu nawet 30 st. CWXCharts123RF/PICSEL

W skrócie

  • Pierwszy tydzień września przyniesie w Polsce zmienną pogodę, zaczynając od chłodniejszych i deszczowych dni z możliwymi burzami w wielu regionach kraju.
  • Po początkowym ochłodzeniu, w kolejnym tygodniu spodziewany jest wyraźny powrót letnich temperatur, szczególnie widoczny w południowych częściach Polski.
  • Modele prognostyczne wskazują, że 9 września na południu kraju temperatura może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza, podczas gdy na północy będzie znacznie chłodniej.
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Pierwszy dzień września ma w sobie coś symbolicznego. Wakacje właśnie się skończyły, dzieci wracają do szkół, a wielu dorosłych wraca do codziennego rytmu, choć niektórzy właśnie teraz wyjeżdżają na urlopy, korzystając z odpływu turystów. Pogoda też próbuje przestawić się na jesienny tryb, ale wygląda na to, że lato nie zamierza jeszcze tak łatwo odpuścić. Najbliższe dni będą raczej chłodne, chwilami deszczowe, ale w przyszłym tygodniu temperatura znowu mocno pójdzie w górę.

Póki co, trzeba przygotować się na bardziej kapryśną aurę. We wtorek, 1 września, w wielu regionach pojawią się chmury i przelotny deszcz, a na północy i wschodzie kraju możliwe będą również burze. Temperatura od 18 do 22 st. C, choć na południowym wschodzie zrobi się wyraźnie cieplej - nawet 23-25 st. C. Podczas burz wiatr może rozpędzać się w porywach do 65 km/h.

Noc będzie już chłodniejsza. Najczęściej 10-13 st. C, a w rejonach podgórskich około 8 st. C. W środę sytuacja niewiele się zmieni. W dzień termometry pokażą od 18 st. C nad morzem do 25 st. C na południowym wschodzie. Nadal możliwe będą przelotne opady, szczególnie na południu.

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Najpierw deszcz, potem powrót ciepła. Nawet 30 st. C w przyszłym tygodniu

Kolejne dni nie przyniosą od razu wielkiego powrotu lata. W piątek ciepło - temperatura może sięgnąć 26 st. C na południowym zachodzie, ale nad morzem będzie tylko około 18 st. C. Sobota przyniesie 18-23 st. C, a w niedzielę maksymalnie około 24 st. C na południowym zachodzie.

Ciekawie zrobi się na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek, 7 września, południowo-zachodnia Polska może zobaczyć na termometrach nawet 29 st. C. W centrum będzie około 26 st. C, ale na północnym wschodzie zaledwie 18-20 st. C. Polska podzieli się więc pogodowo na dwie części: chłodniejszą północ i znacznie cieplejsze południe. Lokalnie pojawią się tam również przelotne opady i burze.

Mapa temperatur Europy z wyraźnie zaznaczonym pasmem upałów obejmujących południową i środkową część kontynentu, szczególnie intensywnych w rejonach Hiszpanii, Francji, Włoch oraz Bałkanów, podczas gdy północ pozostaje chłodniejsza.
W poniedziałek, 7 września, południowo-zachodnia Polska może zobaczyć na termometrach nawet 29 st. C.WXChartsmateriał zewnętrzny

To jednak nie koniec ciepłego epizodu. Z map prognostycznych modelu ECMWF wynika, że w środę, 9 września, południowa Polska może ponownie znaleźć się w strefie bardzo wysokich temperatur. W najcieplejszych miejscach termometry mogą wskazać około 30 st. C. Na północy będzie natomiast zdecydowanie chłodniej - miejscami temperatura może nie przekroczyć 20 st. C.

Kolorowa mapa Europy przedstawiająca rozkład temperatur, z najwyższymi wartościami zakreślonymi intensywną czerwienią nad południową i wschodnią częścią kontynentu oraz chłodniejszymi odcieniami zieleni i żółci na północy i zachodzie.
W środę, 9 września, południowa Polska może ponownie znaleźć się w strefie bardzo wysokich temperatur.WXChartsmateriał zewnętrzny

Wygląda więc na to, że wrzesień zacznie się dość jesiennie, ale lato dostanie jeszcze jedną szansę. Później trzeba będzie jednak szykować się na wyraźnie chłodniejsze dni.

Źródła: IMGW, WXcharts

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