W skrócie Analiza 40 stacji meteorologicznych z lat 2013-2022 wykazała, że do Europy dociera coraz więcej promieniowania UV wywołującego rumień skóry.

W 26 z 40 badanych lokalizacji średnia roczna dawka promieniowania UV wzrastała w tempie od 0,46 do 2,62 proc. rocznie, co przekłada się na około 26 proc. wzrostu w dekadzie.

Naukowcy wskazują, że główną przyczyną wzrostu promieniowania nie są zmiany w warstwie ozonowej, lecz spadek zachmurzenia nad kontynentem europejskim.

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Europa robi się coraz pogodniejsza. Ale zanim w twojej wyobraźni pojawi się wizja pięknych, słonecznych wakacji, warto przystopować. Bo jest druga strona tej zmiany. Ale zacznijmy od początku.

Badanie obejmujące 40 stacji meteorologicznych wykazało, że w latach 2013-2022 w większości z nich rosła dawka promieniowania UV docierającego do powierzchni Ziemi. Chodzi przede wszystkim o tę część promieniowania UV-B, która może powodować rumień, tj. zaczerwienienie skóry.

Coraz więcej promieni UV dociera do powierzchni Ziemi

Międzynarodowy zespół przeanalizował pomiary ze stacji rozciągających się od południowej Hiszpanii aż po północną Finlandię. W 26 z 40 miejsc średnia roczna dawka promieniowania UV wywołującego rumień rosła od 0,46 do 2,62 proc. rocznie. W całym badanym dziesięcioleciu oznaczało to wzrost sięgający około 26 proc. Co ciekawe, na żadnej ze stacji nie zaobserwowano wyraźnego trendu spadkowego.

Zmiana jest widoczna także w Polsce. Pomiary prowadzone w Belsku na Mazowszu wykazały średni wzrost dawki UV o 0,66 proc. rocznie. Ponieważ obserwacje w tym miejscu prowadzone są już od 1976 roku, naukowcy mogli porównać kolejne dekady. Wyraźny wzrost pojawił się dopiero w danych z lat 2013-2022.

Dlaczego do powierzchni dociera więcej promieniowania?

Jednym z pierwszych podejrzanych mógł być ozon. To właśnie on pochłania całe promieniowanie UV-C i dużą część UV-B. Okazuje się jednak, że w analizowanym okresie zmiany ilości ozonu były zbyt małe, aby wyjaśnić obserwowany wzrost.

Znacznie lepiej pasuje do niego inna zmiana. Wraz ze wzrostem dawki UV wydłużał się czas usłonecznienia, czyli okres, w którym do powierzchni dociera odpowiednio silne, bezpośrednie światło Słońca. W połączeniu z pomiarami całkowitego promieniowania słonecznego wskazuje to na malejące zachmurzenie jako główną przyczynę.

Pogodniejsze niebo oznacza większą ekspozycję

Mniej chmur oznacza po prostu więcej możliwości, aby promienie słoneczne docierały bezpośrednio do ziemi. I w tym przypadku nie chodzi tylko o kwestie środowiskowe, ale także (a może i przede wszystkim) o nasze zdrowie. Naukowcy zaznaczają, że większa dawka UV może zwiększać ryzyko nowotworów skóry, ale nie należy traktować wyników jako prostej prognozy zachorowań. Znaczenie ma też wiek, czas spędzany na zewnątrz, ubranie i ochrona przeciwsłoneczna.

Badanie obejmuje zaledwie dziesięć lat i nie wyjaśnia, dlaczego zachmurzenie nad Europą maleje.

Wyniki opublikowano w Photochemical & Photobiological Sciences.



