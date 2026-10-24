Prognozy ONZ nie pozostawiają złudzeń. Super El Niño stanie się kulą wyburzeniową dla klimatu Ziemi

ONZ wydało pilny komunikat dotyczący zjawiska super El Niño, które może mieć niespotykaną dotąd siłę, otwiera się w nowym oknie. Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała nową prognozę klimatyczną dla poszczególnych sezonów, dosłownie wykraczającą poza skalę monitorowanych od czterech dekad zjawisk. El Niño ma osiągnąć szczyt pod koniec 2026 roku, lecz jego skutki będą odczuwalne jeszcze długo później, jak poinformowała w środę Celeste Saulo, szefowa agencji meteorologicznej ONZ.

Oczekuje się, że El Niño przyniesie nie tylko falę upałów w niektórych regionach, które prowadzić będą do dotkliwych susz, lecz także potężne powodzie w innych częściach świata.

Nadchodzi super El Niño. Prognozy ostrzegają przed anomalią wykraczającą poza dotychczasową skalę WMO materiał zewnętrzny

Najnowsze prognozy wskazują, że temperatura powierzchni morza w tropikalnej części Pacyfiku, który jest epicentrum zjawiska El Niño, może wzrosnąć do 3,8 st. C powyżej średniej w okresie od listopada 2026 roku do stycznia 2027.

Jakie skutki przyniesie super El Niño w najbliższych miesiącach?

Od listopada w południowej Afryce wzrośnie ryzyko powodzi. W Azji Południowo-Wschodniej cieplejsze warunki i brak opadów mogą mieć wpływ na rolnictwo, natomiast w Ameryce Łacińskiej mogą wystąpić ulewy. Około 50 mln ludzi może stawić czoła zwiększonemu głodowi, jak powiedział Tom Fletcher, który jest podsekretarzem generalnym ds. Pomocy Humanitarnej ONZ.

- To zjawisko El Niño to prawdziwy kolos, prawdziwa kula wyburzeniowa. Przemierzy Amerykę Łacińską, Afrykę Wschodnią i Południową, Azję oraz region Pacyfiku, niosąc ze sobą ekstremalne upały, susze i powodzie - dodał Fletcher.

Rozwiń

Nadchodzi potężna anomalia pogodowa w 2026 roku

El Niño to naturalne zjawisko pogodowe i oceaniczne polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokich temperatur na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Zazwyczaj powoduje wzrost globalnych temperatur i zaburza rozkład opadów w dużych regionach.

Chociaż jest to naturalny wzorzec klimatyczny i nie jest spowodowany zmianami klimatu, to jednak globalne ocieplenie może je nasilić, ponieważ temperatura bazowa jest już wyższa. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) ostrzega, że ekstremalne zjawiska pogodowe związane z El Niño mogą pogorszyć sytuację w zakresie warunków sanitarnych, opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w wodę.

Eksperci przekonują jednak, że silne El Niño nie musi oznaczać katastrofy humanitarnej, ponieważ dysponujemy wiedzą naukową, prognozami i systemami wczesnego ostrzegania, które ratują życie.

"Nie możemy powstrzymać El Niño. Możemy jednak zapobiec wielu jego najgorszym skutkom dla ludzkości" - czytamy w komunikacie ONZ.



