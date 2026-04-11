Nagłe ochłodzenie w całym kraju. Czy twoje rośliny są zagrożone?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla niemal całego kraju. Nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie, a temperatury sięgną nawet do minus 10 stopni Celsjusza. Stan ten ma trwać od sobotniego wieczora do niedzielnego poranka.

Według prognoz napływ zimnego powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura znacząco się obniży. W wielu regionach zrobi się nie tylko chłodno, ale również pojawią się warunki sprzyjające przymrozkom. To szczególnie niebezpieczne dla roślinności, która już zaczęła wegetację po wcześniejszym ociepleniu.

Ostrzeżenia obejmują kilkanaście województw - nawet 15 regionów jest objętych alertami. Najbardziej narażone są obszary centralne wschodnie oraz północno-wschodnie kraju. W tych miejscach temperatura przy gruncie może spaść poniżej zera, co zwiększa ryzyko szkód w uprawach oraz ogrodach.

Rozwiń

IMGW ostrzega i apeluje o ostrożność

Ochłodzeniu towarzyszyć będą także inne niekorzystne zjawiska pogodowe. Prognozowany jest silniejszy wiatr, jeszcze bardziej potęgujący uczucie zimna, a lokalnie mogą pojawić się opady. Taka kombinacja sprawi, że warunki atmosferyczne będą bardziej wymagające, niż wskazywałyby same odczyty temperatury.

Eksperci podkreślają, że to typowy przykład dynamicznych zmian pogodowych w okresie przejściowym między zimą a wiosną. Najbliższe dni mogą więc przynieść wyraźne pogorszenie pogody. Mieszkańcy powinni przygotować się na chłodniejsze noce, a także zabezpieczyć rośliny przed przemarznięciem.

Archeolodzy odkryli duński okręt wojenny zatopiony 225 lat temu © 2026 Associated Press