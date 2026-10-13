Naukowcy nie mają wątpliwości. Dowody na przyczynę ocieplenia są coraz mocniejsze

W skrócie Najnowszy przegląd badań naukowych potwierdza, że za globalne ocieplenie odpowiada głównie działalność człowieka, a nie wyłącznie naturalne wahania klimatyczne.

Badacze wykorzystują metodę tzw. odcisków palców klimatu, analizując charakterystyczne wzorce zmian i tempo procesów zachodzących w ziemskiej atmosferze oraz oceanach.

Dowody naukowe zgromadzone od 2009 roku są obecnie znacznie silniejsze, a wpływ emisji gazów cieplarnianych jest widoczny w częstszych ekstremalnych zjawiskach pogodowych.

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Ponad 30 lat badań nad klimatem doprowadziło naukowców do wniosku, że za globalne ocieplenie odpowiada działalność człowieka, a nie wyłącznie naturalne wahania. Tak wynika z przeglądu badań opublikowanego w czasopiśmie Earth's Future, otwiera się w nowym oknie. Zespół prof. Benjamina Santera z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Wschodniej Anglii przeanalizował metody odróżniania wpływu człowieka od naturalnych zmian klimatu.

Badacze nazywają je "odciskami palców" klimatu, czyli charakterystycznymi wzorcami zmian i ich tempem. Naukowcy sprawdzają, czy zmiany w atmosferze i oceanach pasują do przewidywań dotyczących wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. Według autorów ślady te widać w wielu elementach systemu klimatycznego, a ich układ odpowiada temu, czego można oczekiwać po globalnym ociepleniu.

Dowody są mocniejsze niż kilkanaście lat temu

W 2009 amerykańska Agencja Ochrony Środowiska uznała, że emisje gazów cieplarnianych zagrażają zdrowiu publicznemu. Już wtedy podstawy naukowe tej decyzji były mocne, ale późniejsze badania jeszcze je utwierdziły. Po 2009 roku odnotowano dziesięć najcieplejszych lat w historii pomiarów temperatury przy powierzchni Ziemi. Dzięki temu sygnał ocieplenia wywołanego przez człowieka wyraźniej odróżnia się od naturalnych wahań.

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Przegląd powstał również w odpowiedzi na raport amerykańskiego Departamentu Energii z lipca 2025 roku, który podważał wiarygodność badań nad "odciskami palców" klimatu. Autorzy twierdzą, że raport pomija część wcześniejszej wiedzy i późniejsze postępy nauki.

Dane naukowe dotyczące klimatu opublikowane od czasu raportu Endangerment Finding z 2009 r. są teraz bardziej wiarygodne niż w 2009 r.; dowody są niepodważalne.

Wpływ człowieka widać także w ekstremalnej pogodzie

Badania pomagają ustalić, jak emisje gazów cieplarnianych zmieniają częstotliwość i siłę ekstremalnych zjawisk pogodowych. Chodzi między innymi o fale upałów, powodzie, pożary i straty w uprawach, które zagrażają ludziom i przyrodzie. Prof. Susan Solomon z Massachusetts Institute of Technology wskazuje, że elementy klimatu zmieniają się w sposób zgodny z naukowymi przewidywaniami, od górnych warstw stratosfery po głębiny oceanów.

Łączenie emisji ze zmianami klimatu pomaga oceniać zagrożenia i ograniczać emisje.

Wniosek z ponad trzech dekad badań jest jasny - dowody na wpływ człowieka na klimat stały się jeszcze silniejsze.

Źródło: Uniwersytet Wschodniej Anglii

Publikacja: Fingerprint Evidence for Human Effects on Climate: Advances after the 2009 Endangerment Finding, Earth's Future (2026). DOI: 10.1029/2026EF009129 agupubs.onlinelibrary.wiley.co … 10.1029/2026EF009129



