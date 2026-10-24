Koniec z zaskoczeniem przez El Niño. Nowa metoda pozwoli ostrzec świat rok wcześniej

Badacze zidentyfikowali warunki, pozwalające na przewidywanie niektórych zjawisk El Niño i La Niña nawet z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. Dzięki temu społeczności otrzymałyby znacznie więcej czasu na przygotowanie się na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Badania wykazały, że stan Oceanu Spokojnego na początku prognozy odgrywa kluczową, choć często pomijaną rolę w ustaleniu, czy długoterminowe przewidywania dotyczące El Niño i La Niña okażą się dokładne.

Zjawiska te wpływają na wzorce pogodowe na całym świecie. Ich szczyt przypada zazwyczaj na grudzień, a zwykle można je przewidzieć z wiarygodnością na około 6 miesięcy przed ich wystąpieniem. Wyzwaniem jednak była wcześniejsza prognoza.

Teraz australijscy naukowcy z CSIRO i Uniwersytetu w Melbourne przeanalizowali ponad 7,5 tys. historycznych prognoz zjawisk El Niño i La Niña pochodzących z modeli klimatycznych opracowanych w dziewięciu krajach. Odkryli, że wiedza o tym, czy Pacyfik w momencie rozpoczęcia prognozowania znajduje się w stanie działania jednego z tych zjawisk lub w stanie neutralnym, może dostarczyć cennych wskazówek na roczną prognozę.

Wykazano również, że jeżeli podczas mierzenia trwało zjawisko La Niña, prognozy zawsze sprawdzały się dobrze, nawet z rocznym wyprzedzeniem. W przypadku innych stanów Pacyfiku przewidywania nie były tak trafne.

Przełom w walce z ekstremalną pogodą

- Od pewnego czasu wiemy, że warunki początkowe mają wpływ na trafność prognoz modelowych, ale nasze badanie naprawdę pokazuje, jak ogromne mogą być te różnice w trafności - powiedziała główna autorka pracy, dr Nandini Ramesh. - Możemy określić, które prognozy zasługują na większe zaufanie, i potencjalnie ostrzec społeczeństwo o zjawiskach El Niño znacznie wcześniej.

Badacze odkryli także, że różne metody prognozowania mogą być dostosowane do różnych warunków klimatycznych. Tradycyjne modele oparte na fizyce miały trudności w przypadku prognoz rozpoczynających się od warunków neutralnych, lecz modele oparte na uczeniu maszynowym i modelach statystycznych mogą potencjalnie poprawić skuteczność w takich sytuacjach.

Konieczne są jednak dalsze badania, nim podejście to będzie można włączyć do operacyjnych systemów prognozowania.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Advances, otwiera się w nowym oknie.