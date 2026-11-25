AI przewiduje pogodowy koszmar

Zmiany klimatu prowadzą do wielu niebezpiecznych zjawisk pogodowych: pożarów, powodzi i susz. Nowe badanie pokazało jednak, że mają także wpływ na częstotliwość wyładowań atmosferycznych - do końca stulecia ich występowanie może być nawet do 140 proc. częstsze niż w latach 1995-2014.

Prognozy te dotyczą w szczególności piorunów, które uderzają w ziemię, wywołując pożary i uszkadzając infrastrukturę. Każdego roku zabijają kilka tysięcy ludzi.

- Istnieje w rzeczywistości dość duża niepewność co do tego, w jaki sposób pioruny zareagują na zmiany klimatyczne - powiedział główny autor badania, Andreas Krause.

Nikt nie wie, jak zmiany klimatyczne wpłyną na występowanie piorunów

Z jednej bowiem strony, kiedy powietrze na powierzchni Ziemi się ogrzewa, unosi się, mieszając zimną atmosferę powyżej. Wtedy drobne kryształki lodu zderzają się ze sobą, wymieniając ładunki elektryczne. Kiedy pole elektryczne osiągnie wystarczającą wielkość, pojawia się piorun. Z drugiej strony wraz ze wzrostem temperatury powietrza na całym świecie, ilość kryształków lodu wysoko w atmosferze może się zmniejszać, co utrudni powstawanie silnych pól elektrycznych, a co za tym idzie - samych piorunów.

- Nie jest do końca jasne, które z tych czynników jest ważniejsze - uzupełnił Krause.

Naukowcy wykorzystali model uczenia maszynowego do treningu na podstawie obserwacji wyładowań atmosferycznych i klimatu z 2019 roku. Obejmowały one temperaturę, opady deszczu, wilgotność, prędkość wiatru, ciśnienie powietrza i promieniowanie słoneczne.

Model wykazał, że częstotliwość piorunów na świecie wzrosła o 11 proc. w XX wieku. Odpowiada to około 12 proc. na każdy stopień Celsjusza ocieplenia. Jeśli jednak w przyszłości emisja będzie wysoka, zależność ta mogłaby stać się prawie trzykrotnie bardziej wrażliwa. Oznaczałoby to, że do końca stulecia częstotliwość występowania piorunów wzrosłaby o 76 proc. do 140 proc. w zależności od modelu klimatycznego.

Najbardziej zmieni się liczba uderzeń piorunów w tropikach - tam i tak już są najczęstsze, zwłaszcza w Amazonii, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Na wyższych szerokościach geograficznych, gdzie wyładowania atmosferyczne występują obecnie rzadziej, ich częstotliwość może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Według modelu na Alasce może wystąpić od 116 proc. do 594 proc. więcej wyładowań atmosferycznych niż w okresie bazowym.

Zespół twierdzi, że zagrożenie dla ludzi może zależeć od tego, czy pioruny będą występować częściej we wczesnej fazie burzy, gdy ludzie są najbardziej narażeni na zaskoczenie, będąc na zewnątrz.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Earth's Future, otwiera się w nowym oknie.