Koniec wiosenne aury? Synoptycy zapowiadają zmianę pogody na gorsze

Wiosenna pogoda nie mogła trwać wiecznie. Parę dni temu ostrzegałam w GeekWeek.pl, że w drugiej połowie marca nadejdzie gwałtowna zmiana pogody. I oto ona. Nadchodzące dni przyniosą w Polsce gwałtowne i wyraźne załamanie. Po okresie bardziej wiosennej aury czeka nas powrót chłodu oraz bardzo dynamicznych zjawisk atmosferycznych.

Z prognoz wynika, że do kraju wkroczą aktywne niże, także niż genueński, które sprowadzą duże ilości opadów i silny wiatr. W wielu regionach pojawią się intensywne deszcze, a miejscami możliwe są nawet śnieżyce. To oznacza nagłe odejście od stosunkowo ładnej pogody do znacznie bardziej zimowej i nieprzyjemnej.

Szczególnie trudne warunki prognozowane są tam, gdzie chłodniejsze powietrze zetknie się z wilgotnymi masami napływającymi z południa. W takich sytuacjach opady mogą być bardzo intensywne, a ich charakter zmienny - od deszczu, przez deszcz ze śniegiem, aż po śnieg.

IMGW wydał ostrzeżenie o silnym wietrze

Do tego dojdzie silniejszy wiatr, który dodatkowo pogorszy odczuwalną temperaturę i może powodować lokalne utrudnienia. IMGW udostępnił nowe ostrzeżenie meteorologiczne, zapowiadając podmuchy stopnia pierwszego z 70 proc. prawdopodobieństwem. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu."

Niewykluczone są też duże wahania temperatur, może zrobić się dużo chłodniej, a miejscami pojawi się nawet mróz, przed czym również ostrzegają synoptycy.

Jeszcze dziś można cieszyć się ciepłą aurą. Od jutra będzie ciężko

Dzisiaj temperatura utrzyma się jeszcze na wysokim poziomie, osiągając wartości nawet do 17 st. Cel. w niektórych częściach kraju. Jutro natomiast maksymalną wartością na termometrach będzie 13 stopni, natomiast w przeważającej części kraju utrzyma się ona na poziomie 7 stopni. W kolejnych dniach na południu pojawią się temperatury na minusie.

Kolejne dni będą coraz chłodniejsze, Wszystko przez niż genueński.

Synoptycy podkreślają, że końcówka marca nie przyniesie stabilnej wiosny. Zamiast tego czekają nas kolejne zawirowania pogodowe, przypominające sytuację z ubiegłego roku, gdy po cieplejszym okresie nastąpiło nagłe ochłodzenie. Najbliższe dni mogą być bardzo zmienne i momentami groźne - z intensywnymi opadami, porywistym wiatrem i powrotem zimowej aury.

Niż genueński nad Polską. Służby ratunkowe w gotowości

Resort spraw wewnętrznych poinformował, że służby ratunkowe są w gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawnie zarządzać wszelkimi trudnościami, które mogą wystąpić w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu i śniegu.

- Sytuacja hydrologiczna na rzekach pozostaje pod kontrolą - dodaje resort.

IMGW ostrzegł przed najbardziej niebezpiecznym scenariuszem, dodając, że najbliższe 48-72 godziny będą kluczowe dla oceny, czy się on sprawdzi. Według takiego rozwoju sytuacji od czwartku do poniedziałku możliwe są wysokie sumy opadów, dochodzące lokalnie nawet do 200 mm, co może prowadzić do podtopień.

