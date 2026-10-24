Nad Oceanem Spokojnym nasila się zjawisko El Niño, zmieniając nie tylko anomalie pogodowe na całym świecie, ale także długość dnia. Okazuje się, że przez potężne wiatry Ziemia może obracać się nieco wolniej, co sprawi, że doba się wydłuży.

Dlaczego El Niño zmienia obrót całej planety?

Dzieje się tak, ponieważ zjawisko to związane jest z głównymi układami wiatrów na całym świecie. Wraz ze wzrostem intensywności El Niño, globalny rozkład prędkości wiatru nieco spowalnia obrót Ziemi. Winę za to ponoszą m.in. nasilające się wiatry wiejące z zachodu na wschód występujące w obszarach bardziej oddalonych od równika, a także pasaty, czyli wiatry wiejące w strefie tropikalnej Pacyfiku, które ulegają znacznemu osłabieniu.

Przez tak duże zmiany w ruchu mas powietrza, energia w atmosferze ulega redystrybucji. Ze względu na konieczność zachowania równowagi między obrotem naszej planety a atmosferą ziemską, Ziemia delikatnie spowalnia swój ruch obrotowy.

NOAA wyjaśnia, że zmiana ta w szczytowym momencie silnego El Niño trwa zaledwie około 1 milisekundy, co jest wystarczające do zmierzenia, jednak wartość ta jest zbyt mała, aby ludzie mogli ją zauważyć w codziennym życiu. Jest to jedna tysięczna części sekundy, całkowicie nierejestrowana przez przeciętnego człowieka. Zmianę tę mogą odczuć głównie nowoczesne urządzenia pomiarowe, np. zegary atomowe lub systemy satelitarne.

Wiele czynników ma wpływ na długość doby

Nie tylko El Niño może sterować czasem na Ziemi. Jego przeciwieństwem jest chłodna faza zwana La Niña. Podczas tego zjawiska doba ulega nieznacznemu skróceniu przez zmianę układu wiatrów tropikalnych, które przyśpieszają obrót Ziemi.

Według NASA na ruch obrotowy naszej planety mają także wpływ pory roku, wahania ciśnienia atmosferycznego, zmiany mas wody w oceanach, czy choćby topnienie i przyrost pokrywy lodowej na biegunach.

Sezonowe i dzienne wahania pogody mogą wpływać na długość dnia o kilka milisekund w skali roku

Super El Niño może doprowadzić do historycznych rekordów na całym świecie

El Niño jest naturalną anomalią klimatyczną, występującą co kilka lat. Wzrasta wtedy temperatura wody w rejonie równikowego Pacyfiku. NOAA ogłasza wystąpienie tego zjawiska, kiedy temperatury Oceanu Spokojnego są o 0,5 stopnia Celsjusza wyższe od średniej przez kilka kolejnych miesięcy. Obecnie temperatury przekraczają normę o 4 stopnie, przez co El Niño stało się potencjalnie najsilniejszym zjawiskiem obserwowanym od lat 50. XX wieku.

Prognozy sugerują, że tegoroczne El Niño może doprowadzić do rekordowych temperatur na całej kuli ziemskiej. Chociaż zjawisko to występowało na długo przed początkiem współczesnego globalnego ocieplenia, dzisiaj, przy wieloletnim wzroście temperatury spowodowanym emisjami gazów cieplarnianych, może osiągnąć historyczne wartości.



