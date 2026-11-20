Nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego pokazał, w jakim stanie jest powietrze w Polsce. Spojler - w bardzo złym.

Przeanalizowano pomiary jakości powietrza w 2025 roku. Okazało się, że jest to kolejny rok, w którym odnotowano pogorszenie. Analizę przeprowadzono, mając na uwadze nowe normy jakości powietrza, które zaczną obowiązywać już w 2030 roku.

Cichy zabójca - pył PM2.5

Najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych jest pył PM2.5. Są to bardzo drobne cząsteczki zanieczyszczeń, a WHO wskazuje, że długotrwałe narażenie na nie skutkuje skróceniem średniej długości życia. Przenikając przez pęcherzyki płucne do krwi, mogą powodować choroby m.in. układu oddechowego i krążenia.

Mieszkańcy miast w Polsce, w których stężenie pyłu PM2.5 było najwyższe, oddychali zanieczyszczonym powietrzem nawet przez 3-4 miesiące w roku. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca UE jest krótsze z powodu pyłu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka jest krótsze o dodatkowe 1-2 miesiące, ponieważ u nas występuje większe zanieczyszczenie niż średnia dla krajów Unii.

Według raportu najwięcej dni, podczas których występował pył PM2.5, zanotowano w Krotoszynie (136 dni), Częstochowie (120) i Żywcu (119). Tymczasem nowe normy jakości powietrza jasno mówią, że takich dni może być maksymalnie 18 rocznie.

Nasz kraj niestety zmaga się z poważnym zanieczyszczeniem powietrza. Przebadano 108 lokalizacji i tylko w siedmiu liczba dni smogowych była niższa od dopuszczalnej.

Miejscowości z najwyższą liczbą dni smogowych w 2025 roku Polski Alarm Smogowy materiał zewnętrzny

Pył PM10 dużym problemem małych miejscowości

Reguła, że małe miejscowości mierzą się z zimowym smogiem najbardziej, powtarza się już od wielu lat, pomimo że nie mieszka tam wielu ludzi, nie ma też znaczącego przemysłu ani intensywnego ruchu samochodowego.

W czołówce smogowych rekordzistów pojawiają się te same miejscowości: Nowa Ruda, Żywiec, Sucha Beskidzka, Nowy Targ i Nowy Sącz.

- Interesująco wygląda porównanie jakości powietrza w dużych i mniejszych miastach - mówi Piotr Siergiej, rzecznik PAS. - Jeśli chodzi o dni smogowe z pyłem PM10, miasta wojewódzkie są w znacznie lepszej sytuacji niż miejscowości powiatowe. Na liście smogowych rekordzistów Kraków znajduje się na 23. pozycji, a Warszawa aż na 40. Widzimy, że podkrakowski Zabierzów ma więcej dni smogowych niż stolica Małopolski, podobnie jest w przypadku Warszawy i Otwocka. Upada mit o czystym powietrzu w miasteczkach i wsiach. Pomiary pokazują, że to tam mamy ogniska zimowego smogu, którego źródłem są stare domowe kotły na węgiel i drewno.

Miejscowości z najwyższą liczbą dni smogowych PM10 Polski Alarm Smogowy materiał zewnętrzny

Jakość powietrza ciągle się pogarsza

W raporcie poruszono także kwestię, że od 2023 roku obserwujemy pogarszającą się sytuację z polskim powietrzem. Jest to bardzo niebezpieczna tendencja, ponieważ wzrasta liczba obszarów z przekroczeniem średniorocznych norm dla pyłu PM2.5 i rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Nowe normy jakości powietrza mają zapewnić skuteczniejszą ochronę zdrowia, ponieważ zanieczyszczenie powietrza każdego roku przyczynia się do przedwczesnej śmierci 32 tys. osób. Zaczną obowiązywać w styczniu 2030 roku, jednak już teraz powinniśmy podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji, jak wskazuje PAS.

Najczystsze powietrze zanotowano w miejscowościach położonych na wybrzeżu, m.in. w Szczecinku, Świnoujściu, Kołobrzegu czy Koszalinie.

Jak poprawić jakość powietrza?

Zatrważająca większość emisji pyłu PM2.5 - aż 84 proc. - pochodzi ze spalania węgla i drewna w domowych piecach. Bez wymiany starych kotłów i pomocy w ociepleniu domów, jakość powietrza może się nie poprawiać, a wręcz pogarszać. Może się to odbić na życiu i zdrowiu tysięcy Polaków.



