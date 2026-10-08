Nad Zatoką Meksykańską uformowała się burza tropikalna Isaias i stale przybiera na sile. Dzisiaj rano stała się pierwszym huraganem na Atlantyku, otwiera się w nowym oknie w tym roku. Prognozy wskazują, że do piątku osiągnie drugą kategorię w skali Saffira-Simpsona, z prędkością wiatru dochodzącą do 177 km/h. Początkowo prognozowano, że burza osiągnie kategorię trzecią, jednak przed dotarciem na ląd ma nieco osłabnąć.

Kiedy uderzy Isaias?

Oczekuje się, że huragan dotrze na ląd w piątek wieczorem lub sobotę rano. Ogłoszono ostrzeżenia przed falami sztormowymi dla wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, a w szczególności dla stanów Luizjany, Missisipi, Alabamy oraz Florydy.

Huragan najprawdopodobniej uderzy w ląd między wybrzeżem stanu Missisipi a zachodnią częścią Florydy. Rząd ogłosił stan wyjątkowy w 25 hrabstwach, apelując o przygotowanie planów na wypadek klęski żywiołowej. Trwają przygotowania do sytuacji kryzysowej - w gotowości będą awaryjne generatory, żywność, paliwo i woda.

- Lepiej przygotować się na huragan 3. kategorii i mieć do czynienia z mniej intensywną burzą, niż zakładać, że będzie ona słabsza, a potem zostać uderzonym przez "trójkę" - napisał w mediach społecznościowych gubernator Florydy, Ron DeSantis.

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Jak silny stanie się Isaias?

Meteorolodzy podkreślają, że wyjątkowo ciepłe wody Zatoki, otwiera się w nowym oknie (30-31 stopni Celsjusza) dają paliwo niezbędne do wzrostu huraganu. Wraz z przemieszczaniem się na północ cyklon napotka silniejsze ścinanie wiatru, co powinno nieco ograniczyć jego nasilenie. Dokładne prognozy będą się jeszcze zmieniać w najbliższych dniach.

Największym zagrożeniem będą silne wiatry oraz intensywne opady deszczu. Sprzyja to powodziom błyskawicznym. Może także wystąpić niebezpieczna fala sztormowa oraz lokalne tornada, a skutki huraganu będą odczuwalne nawet setki kilometrów od miejsca uderzenia.

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El Niño hamuje huragan Isaias

Atlantyk miał rekordowo spokojny sezon przed huraganem Isaias. Rozwój burz został zahamowany przez nasilające się zjawisko El Niño. Synoptycy wskazywali, że po raz pierwszy od ponad 30 lat nie uformował się żaden huragan na Atlantyku we wrześniu. Wtedy mówiono nawet o tym, że może nie nastąpić żaden huragan, jednak te wstępne przewidywania nie okazały się słuszne.

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Mimo wszystko przewidywano, że sezon huraganów w 2026 roku będzie spokojniejszy niż zwykle i na razie się to sprawdza. Isaias jest dziewiątą burzą tropikalną sezonu atlantyckiego, lecz pierwszą, która przekształciła się w huragan. El Niño powoduje, otwiera się w nowym oknie nasilenie się wiatru nad Karaibami i Atlantykiem, co może skutecznie rozrywać burze, nim zdążą się rozwinąć. To jednak nie sprawia, że powstanie huraganu jest niemożliwe. Isaiasowi udało się utworzyć na obszarze o ograniczonym ścinaniu wiatru.



